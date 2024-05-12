Süper Lig'de kader akşamı! Şampiyon ve düşen takım belli olabilir

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Kader maçları sonucunda şampiyon belli olabilir, küme düşenler netleşebilir.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLABİLİR

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyon olacak.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBETME ŞANSI YOK

Sahasında Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe şampiyonluk için kalan maçlarını kazanıp, kalan 9 puanlık dilimde Galatasaray'ın en az 6 puan kaybetmesini bekleyecek.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI DA ALEV ALEV

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından bu sezon çok erken kopan Trabzonspor ve Beşiktaş, Başakşehir ile birlikte üçünlük için mücadele ediyor. 58 puanlı Trabzonspor, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. 55 puanlı Başakşehir, Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. 54 puandaki Beşiktaş ile Alanyaspor'a misafir olacak.

KÜME DÜŞME HATTINDA YANGIN VAR

Düşme hattında yer alan takımların gözleri sahada, kulakları ise rakiplerinin oynayacağı maçlarda olacak. Ateş hattındaki en kritik maçta 34 puanlı Hatayspor, 39 puanlı Ankaragücü'nü konuk edecek. 37 puanla düşme hattının bir sıra üstünde bulunan Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. 33 puanlı Pendikspor, Rizespor'u konuk olurken, 35 puanlı Gaziantep FK ise Adana Demirspor'a misafir olacak.