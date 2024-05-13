Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor.Yahya Ülker kimdir? Yahya Ülker zengin mi, serveti ne kadar?

YAHYA ÜLKER KİMDİR?

Yıldız Holding Dönüşüm ve Teknoloji Lideri - Yıldız Holding Y.K.Ü

2016 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Yahya Ülker, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Londra ve İsviçre'de bankacılık ve bisküvi üretimi üzerine çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2018 yılında Yıldız Holding'deki kariyerine başlayan Yahya Ülker, Holding'in inovasyon şirketi Northstar Innovation'da görev aldı ve bu süreçte üniversite ve sanayi iş birlikleriyle Holding'in geleceğe yatırımı olan inovasyon projelerinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynadı. 2019 yılından bu yana kurucusu olduğu Yıldız Ventures'ta Holding'in stratejisine değer katacak sektörlerde kurum içi girişimleri inkübe etmek ve girişimcilik ekosistemini desteklemek için çalışan ekiplere liderlik etmektedir. Yıldız Holding Dönüşüm ve Teknoloji Lideri görevlerine devam eden Yahya Ülker ayrıca, Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından Şok Marketler E-Ticaret Lideri görevini sürdürmektedir. Türkiye'deki melek yatırımcı ağının bir parçası olan Q Angels'ın kurucu üyesidir. Ayrıca, Endeavor Türkiye'de Startup Mentorluğu, DEİK'te Dijital Teknolojiler İş Konseyi üyeliği yapan Yahya Ülker, 2024 yılında Yenibirlider Derneği Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri arasına katılmıştır.