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FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM #9917 Fenerbahçe- Kayserispor maçı kaç kaç?

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Fenerbahçe ve Kayserispor takımları arasında oynanan futbol maçının canlı anlatımı haberimizde yer alıyor. İki takımın performansı, maçın gidişatı ve önemli anları hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.

FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

18' GOOOOOOL! Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

16' Fenerbahçe akın akın geliyor. Sağ kanattan topu sürükleyen Fred'in dar açıdan yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.

15' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Ferdi'nin sağ kanattan verdiği pasta rakibinden sıyrılan Cengiz Ünder, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

13' Kayserispor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

12' Orta alanda topla buluşan Szymanski, ileri uçtaki Tadic'i topla buluşturmak istedi ancak savunmada Dimitrios Kolovetsios araya girdi.

11' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Fred'in vuruşunda kaleci Bilal başarılı.

8' Gökhan Sazdağı'nın uzun pasında Aylton Boa Morte'den önce Çağlar kafayla topu uzaklaştırdı.

7' Fenerbahçe tribünleri bu dakikalarda pas yapan Kayserispor takımını ıslıkla protesto ediyor.

6' Dusan Tadic'in ceza alanına yaptığı ortada Batshuayi göğsüyle topu ağlara göndermek istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

4' Kartal Kayra'nın savunma arasına gönderdiği topta Cardoso topa hareketlendi ancak Livakovic topu uzaklaştırdı.

3' Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortaya sol çaprazdan Dusan Tadic gelişine vurdu, top kalecide kaldı.

1' Maç başladı...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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