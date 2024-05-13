Jose Mourinho Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jose Mourinho olabileceği iddiaları gündemde. Ünlü teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşma sağlayabileceği konuşuluyor. Mourinho'nun geleceği ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusundaki kararı merak konusu. Peki, Jose Mourinho Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Detaylar...

JOSE MOURİNHO FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Fenerbahçe'de Ali Koç'un ardından başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçimi kazandığı takdirde çalışacağı teknik direktörün dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho olduğunu duyurdu. Mourinho ile yaklaşık 2 saat yüz yüze görüştüklerini belirten Yıldırım, "Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" dedi.

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO, FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞIYOR"

Yıldırım, açıklamasının devamında "Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm" şeklinde konuştu.