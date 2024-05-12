Michy Batshuayi, kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Michy Batshuayi, kariyer sezonunu yaşıyor.

EN GOLCÜ SEZONU

Kayserispor mücadelesinin 18. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Belçikalı yıldız, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı. 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 16'sı ilk 11 olmak üzere 42 maça çıkan Batshuayi toplamda 24. golünü kaydetmeyi başardı. 30 yaşındaki golcü futbolcu, Kayserispor maçında attığı golün ardından en golcü sezonunu yaşamış oldu.

MARSİLYA'DA 23 GOL ATMIŞTI

Michy Batshuayi, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyerken 2015-2016 sezonunda 45 ilk 11 olmak üzere 50 maça çıktı. Belçikalı forvet, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.