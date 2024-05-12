Üye Girişi
Haberler

Michy Batshuayi, kariyer rekorunu kırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Michy Batshuayi, bu sezonki 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu kırdı. Belçikalı yıldız, 2015-2016 sezonunda Marsilya formasıyla 23 gol atma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Michy Batshuayi, kariyer sezonunu yaşıyor.

EN GOLCÜ SEZONU

Kayserispor mücadelesinin 18. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Belçikalı yıldız, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı. 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 16'sı ilk 11 olmak üzere 42 maça çıkan Batshuayi toplamda 24. golünü kaydetmeyi başardı. 30 yaşındaki golcü futbolcu, Kayserispor maçında attığı golün ardından en golcü sezonunu yaşamış oldu.

Michy Batshuayi, kariyer rekorunu kırdı

MARSİLYA'DA 23 GOL ATMIŞTI

Michy Batshuayi, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyerken 2015-2016 sezonunda 45 ilk 11 olmak üzere 50 maça çıktı. Belçikalı forvet, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Michy Batshuayi Kayserispor Fenerbahçe Marsilya Futbol Spor Haberler

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title