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GALATASARAY PUAN DURUMU! #9917 Galatasaray nasıl şampiyon olur?

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GALATASARAY PUAN DURUMU! Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için gereken puan durumu ve alması gereken sonuçlar merak konusu. Galatasaray'ın şampiyonluk yolu ve puan durumu detayları haberimizde.

Son 2 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Dün akşam oynanan maçlarla birlikte puanını 99'a yükselten Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında olan 6 puan farkı korudu ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. GALATASARAY PUAN DURUMU! Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte merak edilenler...

GALATASARAY PUAN DURUMU

Dün akşam 36. haftasının oynandığı ve ezeli rakiplerden hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın maçlarını kazanmasıyla heyecanın doruklara ulaştığı Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı büyük merak konusu.

GALATASARAY PUAN DURUMU! #9917 Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Puanını 99'a yükselten Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında olan 6 puan farkı korudu ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Sarı-kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'ye kaybetse bile son hafta oynanacak Konyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

GALATASARAY PUAN DURUMU! #9917 Galatasaray nasıl şampiyon olur?

FENERBAHÇE'NİN İŞİ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Fenerbahçe ise derbide ezeli rakibini yenip son hafta Konyaspor'un da sarı-kırmızılıları mağlup etmesini bekleyecek. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Kanarya mutlu sona ulaşacak.

GALATASARAY PUAN DURUMU! #9917 Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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