Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler yok? Derbide oynamayacak isimler!
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçı öncesi, hangi futbolcuların maçta yer almayacağı belirlendi. Derbide oynamayacak isimler merak konusu oldu. Bu önemli maçta hangi futbolcuların sahada olmayacağı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Rodrigo Becao, Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler yok? Derbide oynamayacak isimler!
GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİMLER YOK?
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.