Üye Girişi
Haberler

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler yok? Derbide oynamayacak isimler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçı öncesi, hangi futbolcuların maçta yer almayacağı belirlendi. Derbide oynamayacak isimler merak konusu oldu. Bu önemli maçta hangi futbolcuların sahada olmayacağı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Rodrigo Becao, Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler yok? Derbide oynamayacak isimler!

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİMLER YOK?

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler yok? Derbide oynamayacak isimler!

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kimler yok? Derbide oynamayacak isimler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Futbol Gündem Spor Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

 Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title