Nezih Barut kimdir? Nezih Barut zengin mi, serveti ne kadar?

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NEZİH BARUT KİMDİR?

Doğum: 1952 (72 yıl yaşında)

Nezih Barut (1952), Türk iş insanı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı.

Eğitimi ve iş hayatı

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası'nda 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı. 1981 yılından itibaren Abdi İbrahim İlaç yönetimini devir alan Barut, 30 yılı aşkın sürede Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi şirketin farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda sorumluluklar üstlendi.

Abdi İbrahim İlaç sanayinin kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008[2] yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk iş insanıdır.