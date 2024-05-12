İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 3-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz.

SAHADA NE KONUŞULDU?

Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı.

GALATASARAY DERBİSİ

İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız. Hem taraftarlar hem camia hem de bizler açısında oldukça zor bir şey. Bugün itibarıyla 93 puanımız var ama rakibimiz bizden önde. Biz bugün kazanıp, önümüze bakarak devam etme hedefiyle maça çıktık. Üç maçın 3'ünüde kazanıp sonuçları bekleyecektik. Ona göre ne olacaksa olacak. Gelecek hafta sonu rakibimizle (Galatasaray) oynayacağız. Orada tek hedefimiz maçı kazanmak. Kalan iki maçı da kazanıp sonuçları göreceğiz.

TARAFTARIN TEPKİSİ

Moral bozukluğundan tepki koymuşlardır. Olmaması gerekirdi, olmamasını isterdik ama oldu. Biz taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

YAŞANAN PUAN KAYIPLARI

"Beraberliklerimiz oldu. Sivasspor ve Galatasaray karşısında çok da iyi oynamamıştık ama diğer berabere kaldığımız maçlarda hep üstün olan, golleri kaçıran taraf bizdik. Geçen haftaki Konyaspor maçında 8 tane yüzde yüz gol pozisyonumuz vardı. Bazen futbolda olmayınca olmuyor. Sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk. Şu an geldiğimiz noktada puan olarak gerideyiz ama hafta sonu rakibimiz yenmek için gideceğiz."

AYRILIK SORUSUNA YANIT

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili soruyu cevapladı. Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu aktaran Kartal, "Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.