Üye Girişi
Haberler

Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. İdmanda sezonun neredeyse tamamını sakat geçiren sarı-lacivertli futbolcu Luan Peres de takımla birlikte çalıştı.

Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşıyan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

İLK 11'DEKİLER REJENERASYON YAPTI

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı. Kayserispor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü

LUAN PERES, GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun zamandır takıma katılamayan Luan Peres bugün gerçekleştirilen idmanda takımla çalıştı. Bu sezon sadece UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde 3 maçta süre alan Peres, derbi öncesi gerçekleştirilen idmana katılarak uzun aranın ardından takıma dönmüş oldu.

Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Luan Peres Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 2024'te En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileri? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler?
Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title