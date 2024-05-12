Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Galatasaray maçına kazanmak için gideceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçına kazanmak için gideceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maça hazırlanırken mecburi değişiklik, mecburi rotasyon yapmak zorunda kaldık. Hafta içinde sakat oyuncularımız vardı. Sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım kaliteli oyunculardan kurulu takımımız var. Baştan sona üstün oynayarak güzel bir galibiyet elde ettik. Kendimize yakışır oyunla maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Rakibin öne geçmesi tribünlerde etkili oldu"

Galatasaray ile aynı saatte oynanan maçta sarı-lacivertli tribünlerin tepkisi üzerine Kartal, "Hepimiz açısından zor bir durum. Bugün 93 puanımız var. Rakibin de puanları var bizden öndeler. Bugün maçı kazanıp önümüze bakarak, 3 puan alarak maçı tamamlamak hedefimiz vardı. 3 maçı kazanıp sonuçları ne olacaksa olacak. Birincisini aldık. Bu hafta sonu rakibimizle oynayacağız. Orada tek hedefimiz maçı kazanmak. Son maçın ardından sonuçları göreceğiz. Rakibin bu akşam geri düşmesi, öne geçmesi tribünlerde etkili oldu. Olmamasını isterdik. Takım olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Berabere kaldığımız maçlarda üstün oynayan takımımız vardı"

Puan kaybedilen maçlardan tekrar oynama imkanı olsa hangi maçı oynamak isterdiniz sorusuna Kartal şu yanıtı verdi:

"Futbolda kaybettiğimiz maçlar oldu. Berabere kaldığımız maçlar oldu. Sivasspor maçı, Galatasaray maçı; bu maçlar çok daha iyi oynadığımız maçlardı. Diğer berabere kaldığımız maçlarda üstün oynayan, kazanma hırsı ile oynayan futbol takımı vardı. Konya maçı 8 tane yüzde yüz pozisyon vardı. Bazen de olmayınca olmuyor. Sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk. Bugün rakibimizden puan olarak gerideyiz ama oraya kazanmak için gideceğiz."

"Fenerbahçe'de herkese kapı açıktır"

Sezon sonunda kulüpte yapılacak başkanlık seçimi ve kendi planlarıyla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Biz büyük bir camiayız. Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de herkese kapı açıktır. Bu konulara kafamı yoracak değilim. Şu andan itibaren Galatasaray maçını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL