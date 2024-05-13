Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler bitti mi?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray- Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak

DEV DERBİ SAAT 19.00'DA

Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

AYNI GÜN OYNANMAYACAK

TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 37. haftasında düzenlenecek büyük derbinin bilet satışı tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Hafta sonu yapılacak maçın biletlerinin bu hafta çarşamba ya da perşembe satışa çıkması bekleniyor.