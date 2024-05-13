Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler bitti mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçların oynanacağı 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek şampiyonluk yarışının en kritik maçının günü ve saati belli oldu. Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray- Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak

DEV DERBİ SAAT 19.00'DA

Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

AYNI GÜN OYNANMAYACAK

TFF'nin aldığı kararla son 3 hafta tüm maçlar aynı saatte oynanacaktı. Yapılan son görüşmenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi değişti ve Pazar gününe alındı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 37. haftasında düzenlenecek büyük derbinin bilet satışı tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Hafta sonu yapılacak maçın biletlerinin bu hafta çarşamba ya da perşembe satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

 Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi

Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title