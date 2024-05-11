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Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında

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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımdan toplam 13 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'da 7, Fenerbahçe'de ise 6 oyuncu sarı kart sınırında.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe'nin derbisi öncesinde iki takımdan toplam 13 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY'DA 7, FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Fenerbahçe'de ise 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Umit Akar:

Fenerbahçe'ye zaten kart göstermiyorlar... Galatasaray'da eksik olsa bile sorun yok. Ramsparkta eze eze kazanır.

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MUHAMET KİNG:

Allah'ın izniyle

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