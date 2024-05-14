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Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

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Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada başkanlığa seçilmesinin ardından Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı. Mourinho açıklamasının yankıları sürerken, Yıldırım'ın dünyaca ünlü yıldız Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

YENİDEN ADAY OLDU

Sarı-lacivertlilerde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı. Tekrar başkan seçilmesi halinde dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu getireceğini söyleyen Yıldırım, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

LUKAKU'YU DA BİTİRİYOR

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho açıklaması büyük ses getirirken, transfer için de kolları sıvayan Yıldırım'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Yıldırım'ın Mourinho'nun da listesinde yer alan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Romelu Lukaku Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Akyol:

Kulüplerin vergi borcu siliniyor.Gidip 10 milyonlarca euroya futbolcu alıyorlar.Ne olursa olsun kuluplerin vergi borcu silinmemeli.

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