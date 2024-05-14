Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için oyunculara özel prim
Fenerbahçe yönetimi, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi için futbolculara özel prim vermeyi düşünüyor. Şampiyonluk için mucizelere ihtiyaç duyan sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı alacakları galibiyetle şampiyonluk kutlaması yapmalarını engellemeyi ve şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.
Süper Lig'in bitimine son 2 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, şampiyonluğu mucizelere bırakmış durumda.
KANARYA GALİBİYET PEŞİNDE
Futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk gelmese bile taraftara en azından deplasmanda alınacak bir derbi galibiyeti hediye etmeye kararlı.
DERBİYE ÖZEL PRİM VERİLECEK
Sarı-Lacivertliler'de yönetim de boş durmuyor. Kayserispor maçıyla birlikte motivasyon için yeni bir adım atıldı. Soyunma odasında futbolcuların dolaplarına aileleriyle olan fotoğrafları asıldı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak, "Bizim için, ailemiz için" ifadeleri yazıldı. Hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yapılarak futbolcularla vakit geçirilecek, moral-motivasyon konuşmaları yapılacak. Ayrıca dev maça özel bir prim verilmesi de gündemde.