Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için oyunculara özel prim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi için futbolculara özel prim vermeyi düşünüyor. Şampiyonluk için mucizelere ihtiyaç duyan sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı alacakları galibiyetle şampiyonluk kutlaması yapmalarını engellemeyi ve şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.

Süper Lig'in bitimine son 2 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, şampiyonluğu mucizelere bırakmış durumda.

KANARYA GALİBİYET PEŞİNDE

Futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk gelmese bile taraftara en azından deplasmanda alınacak bir derbi galibiyeti hediye etmeye kararlı.

DERBİYE ÖZEL PRİM VERİLECEK

Sarı-Lacivertliler'de yönetim de boş durmuyor. Kayserispor maçıyla birlikte motivasyon için yeni bir adım atıldı. Soyunma odasında futbolcuların dolaplarına aileleriyle olan fotoğrafları asıldı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak, "Bizim için, ailemiz için" ifadeleri yazıldı. Hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yapılarak futbolcularla vakit geçirilecek, moral-motivasyon konuşmaları yapılacak. Ayrıca dev maça özel bir prim verilmesi de gündemde.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı
500

Yorumlar (5)

Özgür Sevindik:

Kulüplerin hepsi aynı Özel pirim yerine verginizi borcunuzu verin her takım aynı

58
1
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Ver yavrum ver. Onlara vereceğine fakire fukara ya ver.

40
1
yanıtYanıtla
Korhan KILIÇ:

Aldıkları paralar az geliyor ya...verin bakalım bir futbolcu ne olursa olsun taraftar için oynamalı canla başla aldığı paranın hakkını vermeli...teknik direktörü başkanı veya başka şeyleri sebep göstermemeli...

22
1
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Ne verirsen ver ali , haftasonu şampiyon size sonra tacını takacak..

9
2
yanıtYanıtla
Hasan Sabri Tüçel:

Ne kadar ilginç bir durum. Fenerbahçe yenerse, son maç kume düşen İstanbulspor ile. Galatasaray'ın son maçı kümede kalma mücadelesi olan Konyaspor ile deplasmanda. Olmaz mı?

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title