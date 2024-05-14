Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak?

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray, pazar günü sarı lacivertli takımla oynayacağı derbi öncesi TFF'ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUPASINI NE ZAMAN ALACAK?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray pazar günü ezeli rakibi karşısında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor. Fenerbahçe'nin önünde 6 puanlık avantajla giren Galatasaray 24. şampiyonluk için artık saatleri sayarken beraberlikte dahi sarı kırmızılılar sezonu mutlu sonla tamamlamayı başaracak.

GALATASARAY SÜPER LİG KUPASINI DERBİDE Mİ ALACAK?

Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre matematiksel olarak sarı kırmızılar şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonucu elde etse dahi kupayı kaldıramayacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmadığı için hükmen galip sayılarak kazandığı Turkcell Süper Kupa ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluk kupasının derbiye getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.