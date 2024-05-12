Trendyol Süper Lig'de 36. hafta nefes kesti! İşte 10 maçta alınan sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında aynı anda oynanan 10 maç, nefesleri kesti. İşte şampiyonluk yarışını ve kümede kalma mücadelesini etkileyen kader maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu...
Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar bu akşam saat 19.00'da oynandı. Şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kader maçları nefes kesti.
36. haftada oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK
Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Hatayspor 2-1 Ankaragücü
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
Konyaspor 3-0 Samsunspor
Pendikspor 2-1 Rizespor
Sivasspor 0-1 Başakşehir
Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
PUAN DURUMU (36. HAFTA)
1- Galatasaray: 99 puan
2- Fenerbahçe: 93 puan
3- Trabzonspor: 61 puan
4- Başakşehir: 58 puan
5- Beşiktaş: 55 puan
6- Kasımpaşa: 52 puan
7- Alanyaspor: 50 puan
8- Rizespor: 49 puan
9- Sivasspor: 48 puan
10- Antalyaspor: 45 puan
11- Adana Demirspor: 44 puan
12- Samsunspor: 42 puan
13- Kayserispor: 41 puan
14- Konyaspor: 40 puan
15- Ankaragücü: 39 puan
16- Gaziantep FK: 38 puan
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17- Fatih Karagümrük 37 puan
18- Hatayspor: 37 puan
19- Pendikspor: 36 puan
20- İstanbulspor: 16 puan