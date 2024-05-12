Trendyol Süper Lig'de 36. hafta nefes kesti! İşte 10 maçta alınan sonuçlar

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar bu akşam saat 19.00'da oynandı. Şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kader maçları nefes kesti.

36. haftada oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK

Alanyaspor 1-1 Beşiktaş

Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Hatayspor 2-1 Ankaragücü

Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Konyaspor 3-0 Samsunspor

Pendikspor 2-1 Rizespor

Sivasspor 0-1 Başakşehir

Trabzonspor 3-0 İstanbulspor

PUAN DURUMU (36. HAFTA)

1- Galatasaray: 99 puan

2- Fenerbahçe: 93 puan

3- Trabzonspor: 61 puan

4- Başakşehir: 58 puan

5- Beşiktaş: 55 puan

6- Kasımpaşa: 52 puan

7- Alanyaspor: 50 puan

8- Rizespor: 49 puan

9- Sivasspor: 48 puan

10- Antalyaspor: 45 puan

11- Adana Demirspor: 44 puan

12- Samsunspor: 42 puan

13- Kayserispor: 41 puan

14- Konyaspor: 40 puan

15- Ankaragücü: 39 puan

16- Gaziantep FK: 38 puan

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17- Fatih Karagümrük 37 puan

18- Hatayspor: 37 puan

19- Pendikspor: 36 puan

20- İstanbulspor: 16 puan