Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta nefes kesti! İşte 10 maçta alınan sonuçlar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında aynı anda oynanan 10 maç, nefesleri kesti. İşte şampiyonluk yarışını ve kümede kalma mücadelesini etkileyen kader maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu...

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar bu akşam saat 19.00'da oynandı. Şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kader maçları nefes kesti.

36. haftada oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK

Alanyaspor 1-1 Beşiktaş

Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Hatayspor 2-1 Ankaragücü

Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Konyaspor 3-0 Samsunspor

Pendikspor 2-1 Rizespor

Sivasspor 0-1 Başakşehir

Trabzonspor 3-0 İstanbulspor

PUAN DURUMU (36. HAFTA)

1- Galatasaray: 99 puan

2- Fenerbahçe: 93 puan

3- Trabzonspor: 61 puan

4- Başakşehir: 58 puan

5- Beşiktaş: 55 puan

6- Kasımpaşa: 52 puan

7- Alanyaspor: 50 puan

8- Rizespor: 49 puan

9- Sivasspor: 48 puan

10- Antalyaspor: 45 puan

11- Adana Demirspor: 44 puan

12- Samsunspor: 42 puan

13- Kayserispor: 41 puan

14- Konyaspor: 40 puan

15- Ankaragücü: 39 puan

16- Gaziantep FK: 38 puan

--------------------------------

17- Fatih Karagümrük 37 puan

18- Hatayspor: 37 puan

19- Pendikspor: 36 puan

20- İstanbulspor: 16 puan

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Puan Durumu Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title