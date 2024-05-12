Fenerbahçe'nin Alexander Djiku, Kayserispor maçında gol attı

Fenerbahçe'nin Ganalı defans oyuncusu Alexander Djiku, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, bugün orta sahada görev aldı. Müsabakada başarılı hamleleriyle alkış toplayan Djiku, maçın 43. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti.

Sakatlığı sonrası takımın değişmez oyuncularından olan Ganalı futbolcu, Süper Lig'de 24. kez forma giyerken, rakip filelere 3 gol gönderdi. Djiku, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de elemeler ve grup aşaması dahil 11 maçta görev aldı. Djiku, Kayserispor karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL