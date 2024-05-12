Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'ye şok! Becao derbide yok

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Rodrigo Becao, Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

DERBİDE YOK

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Becao, gelecek hafta forma giyemeyecek. Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.

Fenerbahçe'ye şok! Becao derbide yok

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Kayserispor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

 Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title