Fenerbahçe'ye şok! Becao derbide yok
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Rodrigo Becao, Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'de Becao gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
DERBİDE YOK
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Becao, gelecek hafta forma giyemeyecek. Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.