Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi
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Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Haberler | Politika

Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen ayini yönetmek üzere...

Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi

TRABZON - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen ayini yönetmek üzere Sümela Manastırı'na geldi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, pandemi kuralları kapsamında geçtiğimiz yıl ki ayine katılamazken, bu yıl ki ayini yönetmek üzere geceyi geçirdiği şehir merkezindeki Zorlu Grand Otel'den sabah saatlerinde Sümela Manastırı'na geldi.

Ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Bu yılki ayine pandemi nedeniyle 110 kişilik kontenjan ayrılırken, yurtiçinden ve yurtdışından 50 kadar da basın mensubu ayini takip etmek üzere akreditasyon yaptırdı.

Sümela'daki Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği son ayin 15 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos son olarak yaklaşık 3 yıl önce Trabzon'a 14 Ekim 2018 tarihinde gelmiş ve Sümela Manastırı'nda o dönemde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde görmüş, incelemelerde bulunmuştu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi
Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi
Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi
Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse

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