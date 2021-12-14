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Feci kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün geçirdikleri trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Sen benim meleğimsin" notunu yazdı.

Başarılı şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kazada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım" notunu yazdı.

Feci kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

Hepsi grubuyla tanınan şarkıcı Gülçin Ergül, dün sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Feci kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin'in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

Yıllar önce Hepsi grubundan ayrılan ve yoluna tek başına devam eden Gülçin Ergül, bir ay önce yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'u dinleyicilerin beğenisi sundu. Ergül, şarkısının klibinde ise kullandığı araç ile kaza yapıyordu. Ünlü ismin 1 ay önce canlandırdığı sahnenin gerçek olması ve şarkıdaki "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Feci kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

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Ecem Altan
Ecem Altan
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