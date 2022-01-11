Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızı Merve Terim'den dikkat çeken paylaşım - Haberler Magazin
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Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızı Merve Terim'den dikkat çeken paylaşım

Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızı Merve Terim'den dikkat çeken paylaşım
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerçekleşen 15 dakikalık toplantı sonrası yollar ayrılmıştı. Merve Terim'den ise dikkat çeken paylaşım geldi...

Fatih Terim, sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, duygusal bir paylaşım yaptı. Merve Terimi babası Fatih Terim ve oğlu Yaman'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Merve Terim, "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" diye yazdı.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızı Merve Terim'den dikkat çeken paylaşım

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