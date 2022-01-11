Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızı Merve Terim'den dikkat çeken paylaşım

Fatih Terim, sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, duygusal bir paylaşım yaptı. Merve Terimi babası Fatih Terim ve oğlu Yaman'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Merve Terim, "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" diye yazdı.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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