fastPay Wildcats kulübü FPS Menajeri Hakan 'BigBigMan' Demirel ile bir röportaj gerçekleştirdik!

fastPay Wildcats takımı FPS Takım Menajeri Hakan 'BigBigMan' Demirel merak edilen soruları yanıtladı. Playerbros ekibi olarak fastPay Wildcats takımı FPS Takım Menajeri Hakan 'BigBigMan' Demirel'e kendisi ve takımı hakkında birkaç soru yönelttik.

Merhabalar, öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba ben Hakan Demirel. 27 yaşında bir makine mühendisiyim. Şuanda fastPay Wildcats takımının FPS Takım Menajeriyim. Ayrıca Amatör branşlara da bakmaktayım. Çok da iyi bir oyuncuyum diyebilirim. Beni her yerde 'BigBigMan' adıyla görebilirsiniz. Bizi her yerde destekleyen arkadaşlara selamlarımı iletiyorum.

Türkiye'de bir espor kulübü olarak şu anda ve gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz?

Biz fastPay WILDCATS olarak hiç bir zaman sınırlı hedefler koymadık. Her zaman daha iyi olmak için, daha iyisi için çabalıyoruz. Öncelikle biz kulüp olarak Türk oyuncuya yapılacak yatırımın peşindeyiz. Türk oyuncuların gereken desteği alması ve doğru yönlendirme yapılmasıyla neler yapabileceğini bilen bir ekibiz. Sizlere şöyle örnek vereyim bugün League of Legends, PUBG, VALORANT, ZULA, CS: GO, FİFA, COD, SABOTAJ ve daha bir çok oyunun espor sisteminin merkezi biziz. Birçok çıkardığımız oyuncu şuanda kariyerlerine farklı takımlarda devam etmekte. Bu da çok ayrı bir gurur. Espor tam anlamı ile geleceğin sektörü ve bu sektörde doğru adımları atmak çok önemli. Biz şuan güncel sayıyla 29 farklı oyun 34 takım ve 432 oyuncuyu bünyesinde bulunduran ve her branşta zirveye oynayan bir kulüp haline geldik. Daha büyük hayallerimiz var artık. Bu hayalleri sizler de yakın zamanda göreceksiniz.

Günümüzün popüler oyunlarından Valorant takımını kurarken ne gibi kriterleriniz vardı? Takımdaki oyuncuların diğer takımlardan farklı olarak CS: GO geçmişinden değil de diğer oyunlardan geliyor olması avantaj veya dezavantaj sağlıyor mu?

Valorant için ilk espor takımı kuran kulüp biziz bunu araştırabilirsiniz. Valorant bizim için çok değerli bir oyun öncelikle bunu belirtmek isterim. Kadro kurarken ilk başta kendini göstermek isteyen arkadaşlara şans vermek istedim. Daha sonra çeşitli kadrolar denedik. En son şu anki ana 5'limizle anlaşıp gerekli çalışmalara başladık. Zula'dan geçen oyuncularımın başlarda oyuna geç adapte olmasından dolayı uzun çalışmalar yaptık. Uygun ajanları belirleyene kadar düzenli olarak Avrupa takımlarıyla antrenman maçı atıp, boş harita üzerinde saatlerce çalıştık. Sonucunda kurulduğundan 2 hafta sonra ESA OPEN FIRE turnuvasında şampiyon olduk. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz ve analizlerimizi arttırıyoruz. Ayrıca elimden geldiğince takıma koçluk yapmaya çalışıyorum. Dezavantajı çalışma ve uyumu atlatarak avantaja çevirdik diyebilirim. En büyük avantajımız ise TheCady'nin yanına gelen 4'lü uzun süredir birbirini tanıyordu ve takım uyumunu sağlamakta hiç zorlanmadık.

Kulüp bünyesinde birçok oyunda kadın takımlarınız bulunuyor. Kadınların espor alanındaki rolü hakkında yorumlarınızı alabilir miyim?

fastPay Wildcats, kadın esporcularımıza pozitif ayrımcılık yapmayı ilke edinen ve bu uğurda her türlü yaşadığımız, espor camiasından negatif yaklaşımlara rağmen ısrarcı olan ve ısrarcı olmaya devam edecek bir kulüptür. League of Legends oyununda ilk kez hem Akademi hem Şampiyonlar Liginde kadın oyuncu oynatan ve galibiyet kazanan kulüp olarak tarihe geçtik, tüm oyunlarda sürekli kadın esporcularımıza şans verdik vermeye devam edeceğiz. Sadece kadın esporcularımıza değil aynı zamanda teknik ekip ve kadrolarımızda da kadınlarımıza yer veriyoruz. Başka bir ilk olduğumuz konu da League of Legends oyununda ilk kadın koç kullanan kulüp olmak. Ancak bu yeterli değil ben kadın oyuncuların yeterli destekle erkeklere karşı da başarılı olacağına eminim. Buna örnek olarak Valorant Kadın takımını örnek gösterebilirim. Çok çalışıyoruz ve gerçekten eksiklerimizi gideriyoruz. İleriki dönemlerde onların başarılarını çok duyacaksınız. Şu anda aktif olarak 4 kadın takımımız var. Zula ve PUBG MOBILE kadın takımlarımız kadınlar liginde zirveye oynarken erkeklere karşı da büyük başarılar elde ettiler. Kulüp CEO'muz Orlando Bey'in en büyük hayali kadın oyuncuların erkeklerle oynanan turnuvalarda şampiyonluk elde etmesi. Neden mi? Çünkü Türk kadınlarımızın erkeklerden hiçbir farkı yok ve onlara da güvenerek doğru platformda şans tanımak lazım, o platform da fastPay Wildcats.

Türkiye'de bir espor takımının menajerliğini yapıyorsunuz. Takım menajerliği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Zor mudur?

Takım menajerliği kolay gibi görünen ama gerçekten zor bir meslek. Bizler oyuncularımızın sorunlarıyla ilgilenip çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen bir abi bazen bir kardeş oluyoruz. Her zaman ulaşılabilir olmak zorundayız. İnsani ilişkiler ve oyuncu psikolojisi gerçekten çok önemli. Örneğin 18 yaşından küçük kardeşlerimizin derslerini aksatmaması için ayrı çalışmalar yapıyoruz. Ailelerle her zaman kontak halinde kalıyoruz. Çünkü sanılanın aksine biz özellikle kulüp olarak her zaman oyuncularımızın sosyal hayatı ve eğitim hayatına önem veriyoruz. Oyuncunun başarılı olması için öncelikle onun dışardaki hayatını kolaylaştırmak zorundayız. Aileleriyle beraber küçük kardeşlerimize yol göstermek zorundayız. Bu arada WILDCATS çatısı altında menajerlik hem daha zor hem de daha kolay. Nasıl mı 432 oyuncuya yetişmek onlarla ilgilenmek gerçekten çok zor olabiliyor bazen. Herkesin farklı sorunu oluyor bunlara koşuşturmak bazen çok yoruyor insanı. Bir yandan yaptığım her işi destekleyen ve hep arkada duran bana birçok olanak sağlayan harika bir kulüp sahibi ve tecrübesiyle benim pişmemi sağlayan bana abi olan bir genel menajerim (Mete abiye selamlar), sosyal medya ve sponsor bağlantısında bir numara olan Murat Dayı ve benim iş yükümü azaltan harika kardeşlerim yardımcılarım var (Berke ve Sevinç) .

Kulübün yakın zamanda yeni takım, yeni oyun gibi planları var mı?

Evet yakın zamanda konsol oyununda kadro açıklayacağız. Bizim hedefimiz her branşta her zaman zirveye oynayıp Türk ve Kadın oyuncuları öne çıkarmak. Bir buçuk ayda 15 kupa kazanarak bunda ne kadar iddialı olduğumuzu bilin istedim. Ayrıca yukarıda da belirttiğim üzere çok yakında yeni hedeflerimizle beraber harika işleri sizinle paylaşacağız.

Esporda hedefiniz ve en büyük amacınız nedir ?

İlk hedefimize ulaştık, dünyanın en büyük espor kulübü olmak idi. İkinci hedefimiz ise dünyanın hem en büyük hem de en başarılı espor kulübü olmaktır, bu yolda da ciddi bir yol aldık, son 1 yılda kazandığımız 44 kupa ve bize verilen "Kupa Canavarı" lakabı sanırım bunu çok net ispat ediyor. Amacımız fastPay Wildcats takımını göreceğiniz her mecrada aklınıza gelmesi gerekenler; hep şampiyonluklara oynayan iddialı, eğlenceli, vahşi ve sempatik ekip/takım olmamızdır. En büyük amacım ise League of Legends oyununda 5 Türk esporcum ile hatta mümkünse kadın esporcularımızı da barındırarak dünya şampiyonu olabilmek ve tüm Türkiye ile dünyaya bunun mümkün olabileceğini kanıtlamaktır. Türk gençlerimizi güvenin, ben çok güveniyorum onlara, başarı hedefimiz sadece Türk oyuncularla mümkündür.

Playerbros'a vakit ayırdığı ve sorularımızı cevaplandırdığı için Hakan Demirel'e teşekkür ediyoruz. fastPay Wildcats takımına bu kararlı yürüyüşünde başarılar diliyoruz. Hakan Demirel kişisel hesabına ve fastPay Wildcats resmi hesabına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros