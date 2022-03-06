Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' gönderdi - Haberler

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Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' gönderdi

Haberler.com - Magazin
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Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" diyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a IQ testiyle göndermede bulundu.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşiçioğlu'nun oynadığı Bergen filmi, dün vizyona girdi. Türkiye'nin her yerinde vizyona giren filmin Adana Kozan da yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"ŞİDDET İÇERDİĞİ İÇİN YAYINLANMAYAK"

Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı. Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' gönderdi

IQ TESTİ GÖNDERDİ

Özgan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan imalı bir paylaşım geldi. Kişisel Twitter hesabından Özgan'ın açıklamalarını alıntılayan Abdullah, 'IQ testi' gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan'ı da etiketledi. Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' gönderdi

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' gönderdi

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' gönderdi

Haberler.com - Magazin

Farah Zeynep Abdullah, Bergen, Kozan, Magazin, Haberler

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