Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Sağlık

Sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akrabası olduğunu iddia eden bir kişi, bakanın ve ailesinin aşı olmadığı öne sürdü. Bu duruma çok sinirlenen Koca ise iddiaları sert bir şekilde yalanlayarak "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Bu iddia insana yakışır mı?" dedi.

Twitter hesabından her gün Kovid-19 tablosu paylaşarak Türk halkını aşı olmaya yönlendiren ve açıklamalarında sık sık bunun önemini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkındaki aşı olmadığı iddialarına oldukça sert bir şekilde tepki gösterdi.

BAKAN KOCA'NIN AKRABASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bakan Koca'nın akrabası olduğunu iddia eden bir şahıs, Facebook'taki bir gönderiye yorum yazarak koronavirüs aşısı için Faz 3 çalışmalarının hala tamamlanmadığını ifade etti. Devam eden iddialarında ise Fahrettin Koca'nın ve ailesinin aşı olmadığını belirtti.

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?

FAHRETTİN KOCA'DAN SERT YANIT

Söz konusu ifadelerin Twitter'a sıçraması ile birlikte Bakan Koca, kişisel hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları sert bir şekilde yalanladı.

"TÜRKİYE'DE İLK AŞIYI BEN OLDUM, BU İDDİA İNSANA YAKIŞIR MI?"

Koca şu ifadeleri kullandı:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Bakan Koca, ülkelerin aşılanma sıralamasını paylaştı! Türkiye 7. sırada kendine yer buldu
Bakan Koca, ülkelerin aşılanma sıralamasını paylaştı! Türkiye 7. sırada kendine yer buldu
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Deniz Akkaya Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Marcao Ozan Tufan Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 20:52:02. #1.14#

title