Exxen üyelik nasıl yapılır? Exxen'de neler var? Exxen neden açılmıyor? Exxen aylık ücreti ne kadar? Exxen hata veriyor mu?

Bir süredir heyecanla beklenen Exxen 1 Ocak tarihi ile yayın hayatına başlamıştır. Ancak Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen ile ilgili bazı sorular halen merak ediliyor. Peki Exxen üyelik nasıl yapılır? Exxen'de neler var? Exxen neden açılmıyor? Exxen aylık ücreti ne kadar? Exxen hata veriyor mu?

Bir süredir heyecanla beklenen Exxen 1 Ocak tarihi ile yayın hayatına başlamıştır. Exxen'de yer alacak projelerin çoğunun duyurusu yapılırken, reklamsız ve reklamlı aylık ücretlerin de ne kadar olacağı belirlendi. Ancak Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen ile ilgili bazı sorular halen merak ediliyor. Peki Exxen üyelik nasıl yapılır? Exxen'de neler var? Exxen neden açılmıyor? Exxen aylık ücreti ne kadar? Exxen hata veriyor mu? İşte detaylar haberimizde...

EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamak.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

EXXEN'DE HANGİ PROGRAMLAR VAR? EXXEN'DE NELER VAR?

Exxen Dizileri

-Sihirli Annem

-Şeref Bey

-Olağan Şüpheliler

-Hükümsüz

-Gibi

-Öğrenci Evi

-Yetiş Zeynep

-Vahşi Şeyler

-İşte Bu Benim Masalım

-İlginç Bazı Olaylar

Exxen programları

-Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

-@Enis Arıkan (Enis Arıkan)

-Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

-Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

-Katarsis (Gökhan Çınar)

-Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

-Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

-Sürprizimiz Var

-Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

-Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

-Buraların Yabancısıyız

-Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

-No Limit

-Tasarım Evler (Ömer Şanlı)

-Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)

Exxen Yarışma

-Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

-Next Top Model (Burcu Esmersoy)

-Fight Club (Bilgehan Demir)

-O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

-Ayak Tenis

-Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

-Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)

-Survivor Seçmeler

-Kaçış (Alper Rende)

-Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)

Exxen Güldürü

-Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

-Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

-Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

-Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)

-Özcan Show (Murat Özsoy)

Exxen Belgesel

-2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

-Cadde Cadde İstanbul

-K-POP

-Tosuncuk

-Cam Yeniden Cam

-Son Süngerci

-Son Savaşçı: Midilli

-Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul

-Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri

Çizgi Dizi ve Filmler

-Kral Şakir: Mikrop Avcıları

-Süper 1 Takım

EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen fiyatı, aylık 9.90 TL olacak. Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

EXXEN NE ZAMAN AÇILDI?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlamıştır.

EXXEN NEDEN HATA VERİYOR? EXXEN NEDEN AÇILMIYOR?

1 Ocak itibari ile erişime açılan Exxen, yoğun ilgi karşılandı. Ancak 1 Ocak itibari ile Exxen'e girilemedi. Konu ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. Yoğunluk nedeniyle aksaklık yaşandığı fakat teknik sorunların büyük ölçüde çözüleceğini dile getirdi.