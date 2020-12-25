EXXEN | Exxen Fight Club dövüşçüleri kimlerdir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüleri kimlerdir?

Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur. 1 Ocak'ta erişime açılacak olan www.exxen.com, yayın tarihi yaklaştıkça programları açıklamaya devam ediyor. Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak? Exxen Fight Club dövüşçüleri kimlerdir?

EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

EXXEN FIGHT CLUB DÖVÜŞÇÜLERİ KİMLERDİR?

Exxen Fight Club programında 11 dövüşçü bir evin içerisine kapatılacak, burada doyasıya rekabet ve doyasıya heyecan yaşanacak. Fight Club dövüşçüleri: Mehmet Ali Meriç, İsmail Uzuner, Muhammed Apaydın, Medeni Çelik, Enis Yunusoğlu, Onur Çelik, Kutluhan Sormageç, Berat Altıntop, Mükremin Güler, İsa Göçmen ve Hasan Demir! İşte Exxen Fight Club dövüşçüleri!

MEHMET ALİ MERİÇ

Exxen Fight Club dövüşçüsü Mehmet Ali Meriç aslen Adanalıdır. 20 yaşındaki, Mehmet Ali Meriç, Adana, Yüreğir ilçesinde 5 yıl önce muaythai sporu ile tanışmış ve kendisini bu spora adamıştır. Ailesi hayvancılık ile uğraşan Meriç, ailesine de yardım ediyor ve antrenmanlarını yapabilmek Adana'daki köydeki evlerinin samanlığına kum torbası ve spor aletleri getirmiştir. Mehmet Ali Meriç, Güven Gücü Spor Kulübü desteğiyle katıldığı hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan organizasyonlarda iyi dereceler elde etmiştir. Antalya'da 2019 yılında yapılan Uluslararası Muaythai Şampiyonası'nda büyükler 75 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanmıştır. Mehmet Ali Meriç, 2021 yılında Tayland'da düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmak için gün sayıyorken bu aralar Exxen programında Fight Club yarışmasına katılacağını duyurdu!

İSMAİL UZUNER

Exxen Fight Club dövüşçüsü İsmail Uzuner, 1985 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. 35 yaşındaki İsmail Uzuner,1995 senesinde henüz daha on yaşındayken spor yapmaya başlamıştır. Spor hayatına Kung Fu yaparak başlayan Uzuner, 3 yıl durmadan Kung Fu yapmıştır. İlerleyen yıllardaWushu Tao müsabakalara katılmış ve 7 yıl ardarda şampiyonluk kazanmıştır. Sanda dalında 2012 yılında Avrupa ikincisi, 2013 yılındaDünya 3.sü ve 2014 yılında ise Avrupa Şampiyonu olmuştur. Wushu Tao'dan sonra Sanda, Muay Thai ve Kick Boks ile spor hayatına devam etmiştir.

MUHAMMED APAYDIN

Exxen Fight Club dövüşçüsü Muhammed Apaydın Muay Thai sporuyla ilgilenmektedir ve Muaythai dalında Türkiye şampiyonluğu vardır. Muhammed Apaydın 25 yaşındadır.

MEDENİ ÇELİK

Exxen Fight Club dövüşçüsü Medeni Çelik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşamaktadır. Aslen Cizre'lidir. Medeni Çelik, Boks-kick Boks, Wushu, Muay Thai, Güreş ve jiujitsusu sporlarıyla ilgilenmektedir. Milli Sporcu Medeni Çelik'in Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Balkan Şampiyonluğu bulunmaktadır.

ENİS YUNUSOĞLU

Exxen Fight Club dövüşçüsü Enis Yunusoğlu, Türk milli atlet ve dövüşçüdür. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim gören Yunusoğlu, 2014 yılında Muay Thai Avrupa Şampiyonu olmuştur. Yunusoğlu'nun 4 adet Türkiye Şampiyonluğu da bulunmaktadır. Enis Yunusoğlu, 2019 yılında Chungju'da düzenlenen Dünya Dövüş Sanatları Ustalıkları yarışmasından da başarıyla dönmüştür.

ONUR ÇELİK

Exxen Fight Club dövüşçüsü 10 defa Türkiye Kickbox Şampiyonu olmuştur. 6 kere de Uluslararası Kickbox Şampiyonu olan Onur Çelik'in, 2 tane Avrupa Şampiyonluğu ve 2 tane de Dünya Şampiyonluğu bulunmaktadır. Onur Çelik kendisi gibi sporcu Damla Dağıstanlı ile nişanlıdır.

KUTLUHAN SORMAGEÇ

Exxen Fight Club dövüşçüsü Kutluhan Sormageç, Türk milli Muay Thai sporcusudur. Muay Thai alanında Türkiye Şampiyonluğu vardır. İsmail Kutluhan Sormageç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Besyo eğitimi almıştır.

BERAT ALTINTOP

Exxen Fight Club dövüşçüsü Berat Altıntop, Türk Milli Sporcu ve Profesyonel Dövüşçüdür. Wako Avrupa Şampiyonluğu, K1 Rules Yarışmasında 4 adet Türkiye Şampiyonluğu ve MMA'de 1 Türkiye Şampiyonluğu vardır.

MÜKREMİN GÜLER

Exxen Fight Club dövüşçüsü Mükremin Güler, 1993 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 27 yaşındaki Mükremin Güler, 1,81 boyundadır. Türk milli dövüşçü Mükremin Güler, Kickbox sporuyla profesyonel olarak ilgilenmektedir.

İSA GÖÇMEN

Exxen Fight Club dövüşçüsü İsa Göçmen, Türk milli sporcusu ve dövüşçüsüdür. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde eğitim gören İsa Göçmen İzmir-Torbalı'lıdır. İsa Göçmen'in Kickbox Avrupa Şampiyonluğu vardır. İsa Göçmen 21 yaşındadır.

HASAN DEMİR

Exxen Fight Club dövüşçüsü Hasan Demir, milli sporcu ve profesyonel dövüşçüdür. Hasan Demir Antalyalıdır. Birçok şampiyonluğu olan ve dövüşte başarılı olan Hasan Demir, ayrıca yemekle ve aşçılıkla da ilgilenmektedir.