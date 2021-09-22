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EVDE BAKIM HİZMETİ AKSAMIYOR

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EVDE BAKIM HİZMETİ AKSAMIYOR

EVDE BAKIM HİZMETİ AKSAMIYOR Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Evde Bakım Hizmeti alan Alzheimer hastalarına ziyaretler gerçekleştirerek hem hastaları hem de yakınlarını sevindirdi.

DÜZCE (Habermetre) - EVDE BAKIM HİZMETİ AKSAMIYOR Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Evde Bakım Hizmeti alan Alzheimer hastalarına ziyaretler gerçekleştirerek hem hastaları hem de yakınlarını sevindirdi. Müdürlüğün evde bakım hizmetinden yararlanan hasta ve yakınları, Düzce Belediyesinin hizmetinden memnun olduklarını her fırsatta dile getirdi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdüren "Evde Bakım Hizmetleri" ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, evde bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, yanlarında olmaya devam ediyor. Aylık periyotlar halinde kişisel bakımları ve evlerinin temizliğine kadar birçok faaliyeti gerçekleştiren Düzce Belediyesi hasta yakınları için psikolojik destek vermek için de ziyaretler de gerçekleştiriyor.

Müdürlük ekipleri son olarak Alzheimer günü dolayısıyla il genelinde belediyeden hizmet alan Alzheimer hastalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Uzman ekipler ziyaretlerinde psiko terapi ve hasta bakım tekniklerini de anlattı.

HASTA YAKINLARINA BAKIM TEKNİKLERİ ANLATILIYOR

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan uzman ekipler, hasta yakınlarına bakım tekniklerini anlatmayı da ihmal etmiyor. Hastaların yemek ve ilaçlarını nasıl alacaklarına kadar detaylı bilgiler veren ekipler, hasta yakınlarının her zaman yanında olduklarını da dile getiriyor. Müdürlük Sağlık Personeli Beytullah Efiloğlu, " Yatağa bağımlı hastaların yakınlarına daha profesyonel bakım yapmaları için eğitim sağlıyoruz. Hasta ve yara bakımı, düşme riskini önleyici bilgiler veriyoruz. Hastalarımız ve yakınları da bu ziyaretlerinden çok memnun "diye konuştu.

HASTA YAKINLARINA PSİKOLOJİK DESTEK

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü "Evde Bakım Hizmetleri" kapsamında hasta ve yaşlılar için temizlik hizmetleri verilirken hasta yakınları da unutulmuyor. Hastalarına cefakarca bakan, Belediye Sosyal Çalışmacı Özge Mert ise hasta yakınlarının da dertlerini dinleyerek onlara yol gösteriyor. Sosyal çalışmacı Özge Mert, " Öz bakımı veren kişilere psiko-sosyal destek veriyoruz. Çünkü hastalara bakanlar kendileriyle ilgilenemiyor. Öz bakım yapan kişilerin ev içinde olmasından dolayısıyla ve destek göremedikleri için psikososyal desteğe ihtiyacı duyuyor. Biz de bu eksikliği gideriyoruz" ifadelerinde bulundu.

HASTA YAKINLARINDAN TEŞEKKÜR

6 senedir Zülfi Bilgin'e bakan Şükran Yılmaz, "Her zaman aradığımızda geliyorlar. Evde bakım ve hastamızı hastaneye götürürken de yardımcı oluyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Diğer bir hasta yakını Havva Saydam ise belediyenin hizmetinden çok memnun olduğunu ifade ederek, " Ayda bir evimizi temizliyorlar. Allah razı olsun" dedi.

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Haber: EVDE BAKIM HİZMETİ AKSAMIYOR - Haberler
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