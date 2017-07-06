Estonya Büyükelçiliğinden "Ab Dönem Başkanlığı" Resepsiyonu

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Cangir, Avrupa'nın birçok sorunla yüz yüze olduğunu belirterek, "Mevcut şartlar çerçevesinde AB Konseyi dönem başkanlığı önemli ve zorlu bir görev." dedi.



Estonya'nın 1 Temmuz'da AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Malta'dan devralması, CerModern Sanat Merkezi'nde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.



Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, resepsiyonun açılışında yaptığı konuşmada, AB Dönem Başkanlığı'nın zor bir dönemde Estonya'ya geçtiğini ifade ederek, "Dünyadaki değişimler hissediliyor, dolayısıyla hem AB'nin içinde hem de ortak ülkelerle ilişkilerde değişikliklere ihtiyaç duyuluyor." ifadesini kullandı.



Estonya'nın 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra zorlu bir reform sürecinden geçtiğini anımsatan Mottus, "Küçük bir ülke olmamızı bazen avantaj olarak gördük. Eski Cumhurbaşkanımız Lennart Meri'nin dediği gibi küçük bir kayığın rotasını değiştirmek transatlantik gemisinden kolaydır. AB kesinlikle güçlü bir transatlantik gemisidir. Türkiye de aynı şekilde güçlü bir transatlantik gemisidir. Bu nedenle ülkemizin bu dümeni yönlendirecek yeterli vizyona ve zihinsel güce sahip olduğunu umuyorum." diye konuştu.



Mottus, Estonya'nın, AB'ye giriş sürecinden çok şey öğrendiğinin altını çizerek, "Bu yüzden Estonya, Türkiye'nin AB'ye giriş sürecini her zaman desteklemektedir." ifadesini kullandı.



AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cangir de Türkiye'nin Estonya'ya başarılar dilediğini belirterek, "Mevcut şartlar çerçevesinde AB Konseyi Dönem Başkanlığı önemli ve zorlu bir görev." dedi.



Brexit süreci, transatlantik ilişkilerinde yaşanan değişim, Suriye'deki durum, mülteci sorunu ve yükselişe geçen aşırı sağcı hareketlerin AB politikalarında radikal değişiklikler gerektiren konular olduğuna dikkati çeken Cangir, Türkiye'nin bu çerçevede Estonya'nın dönem başkanlığına önem verdiğini belirtti.



Cangir, AB'nin Ukrayna'dan Balkanlara kadar uzanan bölgede yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizerek, "AB'nin içe dönük politikaları seçme lüksü yok." diye konuştu.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, dönem başkanlığının yoğun geçeceğini ve destek olmak için her zaman Estonya'nın yanında olacaklarını dile getirdi.



Estonyalı sanatçılar, Anna Poldvee ve Erki Parnoya'nın konser verdiği resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun yanı sıra AB ülkeleri büyükelçileri ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.



AB Konseyi Dönem Başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya geçti. Estonya, bu görevi 31 Aralık 2017'ye kadar yürütecek. Dönem başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor ve dönem başkanı ülke, konseyde toplantıları yönetiyor.