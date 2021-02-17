Espor nedir? Nasıl espor oyuncusu olunur? Espor'da hangi oyunlar var? Türkiye'de hangi espor takımları bulunuyor?

Dünya genelinde özellikle son yıllarda Espor sektörü oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle genç kitlelerin ilgisini çekmesiyle de sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Son zamanlarda oldukça popüler olan Espor'a dair önemli bilgileri haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz. Türkiye'de esporun gelişimi ve espor hakkında merak edilenleri derledik.

Ülkemizde gelişmeye devam eden espor sektörü, genç oyuncuların dikkatini çekiyor. Oyun oynamanın bir spor haline geldiği espor hakkında Espor nedir, nasıl espor oyuncusu olunur? ve ülkemizdeki espor takımlarına başlıklarının cevaplarını sizler için derledik.

ESPOR NEDİR?

Günümüzde en çok duyduğumuz kelimelerin başında espor yer alıyor. Dünya genelinde yavaş yavaş popülerlik kazanarak şu an zirvelere oynayan sektör, ülkemizde de son yıllarda adını duyurmaya başlamıştır. Uzun ismiyle elektronik sporlar, kısa ismiyle ise espor, 2000'li yılların başları itibariyle piyasada faaliyet göstermiştir. Ödüllü turnuvaların oyuncular tarafından talebinin artmasıyla kurulan takımlar, organizasyon ve etkinliklerle beraber profesyonelliğe geçmenin temellerini atmıştır.

Ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük spor kulüplerimizin bu alana girmeleri sayesinde, bu spor dalı daha fazla tanınır ve merak edilir hale gelmiştir.

ESPOR HANGİ OYUNLARI KAPSIYOR?

Espor oyunu denince akla ilk olarak League of Legends ve Counter Strike (CS:GO) geliyor. Ancak uluslararası çapta düzenlenen organizasyonlarda çok sayıda farklı oyunda yer alıyor. Uzak Doğu ülkelerinde yaygın olan tercih edilen Overwatch, oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Heartstone ve Starcraft 2 ise strateji oyunları arasında önemli bir yere sahip. Cep telefonlarımızdan katılabileceğimiz Player Unknown's Battlegrounds yani bilenen ismiyle PUBG, son dönemin en çok kullanıcıya sahip espor oyunları arasında yer alıyor. Riot Games'in son dönemde çıkardığı Valorant ise ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dağıttığı ödül miktarıyla gözleri dolduran LoL'un en büyük rakipleri Dota 2, CS:GO ve Fortnite esporun önemli yapı taşlarından birkaçı.

ESPOR OYUNCUSU OLMAK İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Esporcu olmak için ilk önce oyunlar hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Özellikle üst düzey bir klavye becerisi ve oyunlarda başarılı olabilmek için oyuncuların tepki hızlarının yüksek bir kalibrede olması gerekiyor. Oyunların ince noktalarındaki detayları ve kuralları bilen oyuncular her zaman rakiplerinden bir adım önde bulunuyorlar.

ESPOR LİSANSI NEDİR? NEREDEN ALINIR? ÜCRETİ NE KADAR?

Esporun popüler hale gelmesini ardından profesyonel yola girecek oyunlar için ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı – Spor Genel Müdürlüğü tarafından profesyonel olmak isteyen esporcular için esporcu lisansı veriliyor. Lisans için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Espor lisansı alabilmek için 6 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Lisans için gereken belgeler ise şu şekilde;

-TC Kimlik numarası beyanı

-Aile hekiminizden alınacak "dijital oyun lisansı için sağlık raporu"

-2 adet vesikalık resim

-Gençlik ve Spor Bakanlığı web sitesinden indirilip doldurulması gereken tescil fişi

Gerekli belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığına teslim edildikten sonra belgeler onaylanıyor ve daha sonrasında sicil lisans servisine giderek kalan işlemleri yaparak espor lisansına sahip olabiliyorsunuz.

TÜRKİYE'DE HANGİ ESPOR TAKIMLARI MEVCUT?

LEAGUE OF LEGENDS

Türkiye'de espor denildiğinde akıllara ilk olarak League of Legends geliyor. Riot Games'in yayıncılığını yaptığı oyunda Türkiye'deki popüler spor kulüplerinin de takımlarını oluşturmasıyla rekabet doruklara kadar yaşanır bir hal aldı. LoL bünyesinde bulunan Espor takımları şu şekilde;

Papara SuperMassive, Galatasaray Espor, fastPay Wilcats, Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe Espor, NASR ESPOTS, Dark Passage, 5 Ronin, GALAKTICOS ve Team Aurora takımları aktif olarak 2021 LoL Kış Mevsimi Finalleri için mücadele ediyorlar.

COUNTER STRİKE GLOBAL OFFENSİVE

Ülkemize global çapta büyük başarılar yaşatan ekip SpaceSoldiers yurtdışındaki turnuvalarda en önemli temsilcimiz konumunda. Kuruluşundan itibaren 2-3 senelik biz zaman diliminden Major turnuva, ESL Pro Lig gibi başarılarıyla bir çok zafer elde ettiler. Kadrolarından bulunan yetenekli oyuncularıyla Türkiye'de oyunu domine eden takım, bugünlerde XANTARES gibi önemli oyuncusunun yurtdışına transferiyle eski günlerini aratır bir durumda.

FIFA

Türkiye'nin en başarılı FIFA oyuncuları İsopower ve Riv9 ülkemizi aktif olarak uluslararası turnuvalarda temsil ediyorlar.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok profesyonel spor kulübünün FIFA takımı mevcut.

TÜRKİYE'DE ESPOR NE DURUMDA?

Esporun en büyük yapı taşı olan Riot Games'in vizyonunu değiştirmesiyle tüm dünyadaki espor anlayışının değişmesini tetikledi. Her kıtada ofisler açarak sektörün dünya genelinde yer etmesini istemesiyle global çapta değişikler oluştu. Türkiye'de de bu sayede espor adına profesyonel bir adım atılmış oldu. Futbol ligine benzerliğiyle dikkat çeken kuralların ve disiplerinin olduğu bir lig getirildi. Dev sponsorların sektöre girmesi ve ülkemizdeki popüler spor kulüplerinin attığı adımlar espor için ülkemizde bir yükselişin ivmesini başlatmış oldu. Bahçeşehir Üniversite Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden oyuncularına burs imkanı sağladı. Sektörün büyümesiyle takımları profesyonel bir oluşum içine girmesi gerekti, bu sayede oyunculara maaş bağlandı ve gaming house'lar kuruldu. Oyuncular bir anda kendilerini lüks bir yaşamın içinde buldular. Bu durum neticisiyle aileler, kurum ve kuruluşalar espor sektörünü ciddiye almaya başladı.