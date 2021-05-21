Esnafa 1000 tl ne zaman yatacak? 1100 TL nakdi yardım nasıl alınır? 1100 TL yardım ne zaman ödenecek?

Esnafa 1000 tl ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Esnafa aylık 1000 lira gelir desteği süresini bir ay uzatıldığının duyuran Cumhurbaşkanı, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." dedi. Gelir kaybı desteği ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle esnafa destek amacıyla ödenen gelir kaybı desteği ödeme tarihleriyle ilgili detaylar...

1100 TL nakdi yardım nasıl alınır? 1100 TL yardım ne zaman ödenecek? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında hem memura hem de esnafa müjdeleri duyurdu. Esnafa 1000 tl ne zaman yatacak?

1100 TL YARDIM BAŞVURU FORMU:1100 TL NAKDİ YARDIM NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar destekten yararlanabilmekte.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

"2 MİLYONDAN FAZLA HANEYE DESTEK VERMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız." dedi.

DESTESK İÇİN BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.

Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."

ESNAFA 1100 TL GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni hibe ödemeleri kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarın 4 milyar 622 milyon liralık kaynakla buluşturulması hedeflendi. Esnafa gelir kaybı ödemeleri de mayıs ayı içerisinde yapılacak. Tam tarih ise henüz belli olmadı.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ HAKKINDA

Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.

Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.

Bakanlığın 133 meslek kolunda 4 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağladığı "gelir kaybı desteği"nden halihazırda 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı da 3 milyar 89 milyon 599 bin liraya ulaştı.

"Gelir kaybı desteği" şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 165 bin 949 kişiye 4 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 530 bin 490 lira kira desteği sağlandı.

"Ciro kaybı desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 bin 306 işletmeye 78 milyon 256 bin 966,84 lira ödeme yapıldı.

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.