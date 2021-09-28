Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi açıldı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Arabuluculuk Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

ETO hizmet binasında düzenlenen etkinlikte konuşan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, iş uyuşmazlıklarının ilk derece mahkemelerinde ortalama 629 gün sürdüğünü belirterek, arabuluculuk kurumunun önemine değindi.

Çiçek, tüketici uyuşmazlıkları konusunda 28 Temmuz 2020-22 Eylül 2021 tarihleri arasında arabuluculuğa gönderilen dosya sayısının 85 bin 403 olduğunu, bunlardan 39 bin 679'unun dava açılmadan bittiğini, iş uyuşmazlıklarında ise 1 Ocak 2018-22 Temmuz 2021 arasında 1 milyon 271 bin 627 dosyanın arabuluculuğa gittiğini, bunun 715 bin 726'sının çok kısa sürede bittiğini söyledi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, üyelere fayda sağlayacak bir hizmet birimini daha faaliyete sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Çiçek ile ETO Başkanı Metin Güler, TOBB UYUM Arabuluculuk Çözüm Merkezi Protokolünü imzaladı.

Törene, Çiçek'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.