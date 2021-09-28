Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi açıldı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi açıldı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Arabuluculuk Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Arabuluculuk Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

ETO hizmet binasında düzenlenen etkinlikte konuşan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, iş uyuşmazlıklarının ilk derece mahkemelerinde ortalama 629 gün sürdüğünü belirterek, arabuluculuk kurumunun önemine değindi.

Çiçek, tüketici uyuşmazlıkları konusunda 28 Temmuz 2020-22 Eylül 2021 tarihleri arasında arabuluculuğa gönderilen dosya sayısının 85 bin 403 olduğunu, bunlardan 39 bin 679'unun dava açılmadan bittiğini, iş uyuşmazlıklarında ise 1 Ocak 2018-22 Temmuz 2021 arasında 1 milyon 271 bin 627 dosyanın arabuluculuğa gittiğini, bunun 715 bin 726'sının çok kısa sürede bittiğini söyledi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, üyelere fayda sağlayacak bir hizmet birimini daha faaliyete sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Çiçek ile ETO Başkanı Metin Güler, TOBB UYUM Arabuluculuk Çözüm Merkezi Protokolünü imzaladı.

Törene, Çiçek'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Bahçeli'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Lanetliyoruz

Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz

 Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Sezai Temelli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Gülben Ergen Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Ali Palabıyık Mario Balotelli Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:08:50. #1.17#