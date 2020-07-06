Eskişehir'de huzurevindeki ölümler hakkında suç duyurusu
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Eskişehir'de huzurevindeki ölümler hakkında suç duyurusu

Eskişehir'de Süleyman Çakır Huzurevi'nde çalışırken yakalandığı Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden Sadık Kaya'nın kızı Merve Kaya Erdoğan, beraberinde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte C. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir'de huzurevindeki ölümler hakkında suç duyurusu
06.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:12

Eskişehir'de Süleyman Çakır Huzurevi'nde çalışırken yakalandığı Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden Sadık Kaya'nın kızı Merve Kaya Erdoğan, beraberinde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte C. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir'de Süleyman Çakır Huzurevi'nde 13 Nisan 2020 tarihinde çok sayıda yaşlı ve personelde Korona virüs tespit edilmişti. Huzurevi çalışanlarından biri olan ve kronik hastalığı bulunan 57 yaşındaki Sadık Kaya, 10 Nisan'da kaldırıldığı hastanede 26 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti. Sadık Kaya'nın kızı Merve Kaya Erdoğan, babasının şeker, obezite ve tansiyon hastalıkları olduğunu anlattı. Kaya'nın iddialarına göre baba Sadık Kaya, kronik olarak sınıflandırılan bu hastalıklarına rağmen huzurevinde çalıştırılmaya devam edildi.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan Merve Erdoğan Kaya, adliye önünde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte yaptığı basın açıklamasında "Babam huzur evinde çalışırken kronik hastalığı olduğuna dair elinde doktor raporları olmasına rağmen ne kadar izin istese de verilmedi. 60 gün içeride izin birikintisi olmasına rağmen onu kullanmasına da izin vermediler. Emekli olmasına da izin verilmedi. Çalışmaya zorladılar. Babam ölüme terk edildi. Biz bu aşamada sorumluların, bizim canımızın yandığı kadar canlarının yanmasını istiyoruz. Bu konuda suç duyurunda da bulunduk. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

"Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir"

Süleyman Çakır Huzurevi'ndeki Korona virüs vakalarıyla ilgili açıklamada bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ölümlerin ihmaller neticesinde gerçekleştiğini iddia etti. Huzurevinde yaşanan ölümlerin soruşturulması gerektiğinin altını çizen Çakırözer, "Eskişehir Süleyman Çakır Huzurevi'nde salgın döneminde yaşanan idari boşluğun, izolasyon tedbirlerinin alınmamasının ve bunun neticesinde yaşanan çok sayıda ölümün sorumluluğu olan tüm yetkililerden hesap sorulmalıdır. Bu, hem merhum Sadık Kaya'nın, hem de ihmaller neticesinde hayatını kaybeden orada kalmakta olan kıymetli yaşlılarımızın acılı yakınlarına ve onları kendilerine emanet olarak gören tüm milletimize karşı bir hukuki, ahlaki ve vicdani sorumluluktur. Eskişehir Valiliğimizi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı ve Cumhuriyet Savcılarımızı bu sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi ise, devletin yapması gereken tek şey soruşturmaları derhal başlatmak, sorumluları cezalandırmak ve yaşamını yitirenlerin ailelerine ve kamuoyuna sonuçlar hakkında aydınlatıcı bilgi vermektir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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