Eski Başyaver Yazıcının yargılaması devam ediyor
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Eski Başyaver Yazıcının yargılaması devam ediyor

Eski Başyaver Yazıcının yargılaması devam ediyor Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından Cumhurbaşkanına suikast ve 2 polisin şehit edilmesi davasından 18 yıl hapis cezası alan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı'nın cezası az bulunmuş ve karar bozulmuştu.

18.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:54

Eski Başyaver Yazıcının yargılaması devam ediyor

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından Cumhurbaşkanına suikast ve 2 polisin şehit edilmesi davasından 18 yıl hapis cezası alan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı'nın cezası az bulunmuş ve karar bozulmuştu. Müebbet hapis cezası ile yargılanan Yazıcı'nın Muğla'daki yargılanmasına devam edildi.

MUĞLA - Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi, Anayasayı ihlal ve 2 polis memurunun şehit edilmesine yönelik davada 18 yıl hüküm giyen Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı için yerel mahkemenin cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından cezanın az olması nedeniyle bozulmuştu.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde müebbet hapis cezası ile tekrar yargılanmasına başlanan Ali Yazıcı bugünkü duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Sincan 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan bağlanarak tanık beyanlarına cevap verdi. Yazıcı 18 yıl hapis cezası aldığı duruşmalarda Cumhurbaşkanı'nın Antalya'daki programına katılmak üzere araç ile yola çıktığını söylemişti.

"Yazıcı'nın Marmaris'e gideceğini biliyorum"

Bugün Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Cumhurbaşkanlığı eski Kara Yaveri Metin Semercioğlu, "Perşembe günü Ali Yazıcı ile görüştüm. Çankaya yerleşkesine gelmişti. Kendisi ile Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın programlarını koordine ettik. Askeri gemi indirme töreni vardı. Ben Ankara'da nöbetçi amiri olarak kaldım. Cuma günü Ali Yazıcı birkaç kez daha geldi. Hangi amaçla geldi bilmiyorum. Cuma günü Cumhurbaşkanının yanına gitmek üzere yola çıkacağını söyledi" dedi.

Mahkeme Başkanının "19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmanda bir tatbikat olacağını söylemişsin" sorusuna Metin Semercioğlu, "Tatbikatla ilgili bilgim olmadı böyle bir şey söylemedim" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Avukatı Halit Çokan Semercioğlu'na yönelik, "19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmanızda Ali Yazıcı'nın kulağının rahatsız olduğu için uçağa binmediğini, öğleden sonra kendi makam aracı ile Marmaris'e gittiği" yönünde verdiği ifadeyle ilgili sorusuna tanık Metin Semercioğlu, "Kulağı rahatsız olduğu için kendine tahsis edilen makam aracıyla yanındaki astsubayları ile Marmaris'e gideceğini biliyorum" cevabını verdi.

Marmaris'te Cumhurbaşkanının kaldığı oteli sormuş

Tanık Semercioğluna, Ali Yazıcı'nın Marmaris'te 3 oteli araştırdığını, hangilerinin yola olup olmadığı yönünde araştırma yaptığı konusunda soruya ise Semercioğlu, "Hangi otel olduğunu tam net olarak bilmiyordu. Aramamak için sorduğunu biliyorum. Ali Yazıcı, ben odama telefon almaya gittiğimde Erkan isimli bir kişiyle konuşuyordu. Telefonda hangi otelde, oraya gittiğimde yer aramayalım dediğini duydum" dedi.

"Antalya diye yola çıktım, Marmaris çıkıyor"

Tanık Metin Semercioğlu'nun verdiği ifadelere cevap veren Ali Yazıcı, "Kendi personelim hakkında hiçbir şey diyemem. Ben göreve geldiğimde hepsi görevdeydi. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Antalya diye yola çıkıyorum, İzmir Çiğli'ye, Marmaris çıkıyor. Bunlar normal değil. Bunu kendimde anlamadım" dedi.

Avcı'nın avukatı dosyaların ayrılmasını istedi

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanını suikast girişiminde bulunan darbecileri taşıyan helikoptere yakıt verme suçlaması ile yargılanan Dalaman Deniz Hava eski Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı'nın avukatı Özkan Kılıç, Ali Yazıcı'nın davası nedeniyle müvekkilinin savunma yapamadığını belirterek, mahkeme heyetinden dosyaların ayrılmasını talep etti.

Müvekkilinin yaklaşık 4 yıldan bu yana cezaevinde bulunduğunu kaydeden Kılıç, "Bu davada müvekkilimin dosyası ile Ali Yazıcı'nın dosyayı birleştirilmiş durumda. Ancak her ikisi farklı olaylardan yargılanıyor. Dosyanın içeriğine baktığınızda müvekkilimin Ali Yazıcı ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor, kendisini de tanımıyor. Ancak Ali Yazıcı'nın yargılandığı birçok dava var. Bu dava ile ilgili olarak ta yeni dilekçeler ve talepler var. Müvekkilim bugün savunmasını vereceğini, hakkındaki kararın açıklanacağını bekliyordu. Ancak şimdi ek süre isteme durumu oluştu. Müvekkilim 4 yıldır cezaevinde bulunuyor. Bizim talebimiz dosyamızın bu davadan ayrılması, müvekkilimin savunmasını mahkemenize vermesi ve hakkında kararın açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Yerel Mahkemede müebbet hapis cezası alan Dalaman eski Deniz Hava Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı'nın da müebbet hapis kararı Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından bozulmuş ve Avcı'nın sorumluluk bölgesi olan Dalaman'da darbe teşebbüsü bağlamında değerlendirilebilecek bir olayın yaşanmadığını, Anayasayı ihlal suçundan karar verilmesini istemişti.

Ali Yazıcı ile Cen Bahadır Avcı arasında tartışma

İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS sistemi ile bağlanan Cenk Bahadır Avcı, "Ali Yazıcı ile hiçbir bağlantım yok, tanışıklığım yok. Sadece bu dava sürecinde kendisini tanıdım. Onun hakkındaki suçlamaları fazla. Bundan dolayı ben savunmamı yapamıyorum. Savunmamı her yapamayışımda psikolojim bozuluyor" dedi.

Cenk Bahadır Avcı'nın bu sözleri üzerine mahkeme heyetinden söz hakkı isteyen Ali Yazıcı ise, "Cenk Bahadır Avcı'yı tanımıyorum. Kendisini bugüne kadar hiçbir şekilde suçlamadım. Ancak kendisi az önceki sözleri ile bütün suçları benim üzerime yıkıyor. Benim üzerimden savunma yapmaya çalışıyor. Benim üzerimden savunmalarını yapmasınlar" dedi.

Bu açıklama üzerine tekrar söz alan Cenk Bahadır Avcı'nın avukatı Özkan Kılıç, "Müvekkilim Ali Yazıcı'yı suçlamada bulunmuyor, onu suçlamıyor. Sadece benim onunla ilgim yok diyor. Yani müvekkilimin Ali yazıcı ile bir bağlantısı yok. Ali Yazıcı'ya istinat edilen suçlar Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmesi. Bizim üstümüzde yapılan suçlamalar ise darbecilerin bulunduğu helikoptere yakıt verilmesi. Biz Ali Yazıcı'nın üzerinden savunmamızı yapmıyoruz" dedi.

Duruşma 17 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

Eski Başyaver Yazıcının yargılaması devam ediyor

Kaynak: İHA

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