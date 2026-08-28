Haberler

Ortalığı karıştıran Torreira paylaşımı! İşin aslı çok başka çıktı

Ortalığı karıştıran Torreira paylaşımı! İşin aslı çok başka çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın köpeğine “Bozo” adını vermesi, eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adının da Bozo olması nedeniyle dikkat çekmişti. Günler sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun kucağındaki maymunun yer aldığı fotoğrafa "Oğlum Torreira ile birlikte kurayı takip ediyoruz" yazdığı izlenimi veren paylaşım ortaya çıktı. Tepki çeken paylaşımın daha sonra sahte olduğu anlaşıldı.

  • Galatasaray'lı Lucas Torreira, köpeğinin adının 'Bozo' olduğunu açıkladı; bu isim, eski sevgilisi Devrim Özkan'ın dizideki partnerinin adıyla aynı olduğu için dikkat çekti.
  • Uraz Kaygılaroğlu'nun kucağında maymunla görüldüğü ve 'Oğlum Torreira ile birlikte kurayı takip ediyoruz' yazılı fotoğraf paylaşımı tepki topladı.
  • Söz konusu paylaşımın Uraz Kaygılaroğlu tarafından yapılmadığı ve sahte olduğu sonradan anlaşıldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, günler önce köpeğiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak hayvanın adının “Bozo” olduğunu açıklamıştı. Torreira'nın köpeğine verdiği isim, eski sevgilisi Devrim Özkan detayı nedeniyle dikkat çekmişti.

TORREIRA KÖPEĞİNİN ADINI “BOZO” KOYDU

Torreira, Galatasaray tesislerinde köpeğiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak üzerine “Bozo” yazdı. Uruguaylı futbolcunun eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adının da Bozo olması, isim tercihinin tesadüf olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Torreira'nın köpeğine neden bu ismi verdiğine ilişkin herhangi bir açıklaması ise bulunmuyor.

GÜNLER SONRA URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ADIYLA PAYLAŞIM YAPILDI

İlk olaydan günler sonra bu kez Uraz Kaygılaroğlu'nun adıyla dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Kaygılaroğlu'nun kucağında bir maymunla görüldüğü fotoğrafın üzerine "Oğlum Torreira ile birlikte kurayı takip ediyoruz" ifadeleri yazıldı. Görüntü, Uraz Kaygılaroğlu'nun hesabından paylaşılmış izlenimi verdi.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Uraz Kaygılaroğlu tarafından yapıldığı sanılan paylaşım, kısa sürede tepki çekti. Kucağındaki maymun için “Oğlum Torreira” ifadesinin kullanıldığı izlenimi veren görüntü, Galatasaraylı futbolcuya yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi. Ancak paylaşımın yayılmasının ardından işin aslı ortaya çıktı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Tepkilere neden olan paylaşımın Uraz Kaygılaroğlu tarafından yapılmadığı ve sahte olduğu anlaşıldı. Böylece Kaygılaroğlu'nun kucağındaki maymunun bulunduğu fotoğrafı kullanarak “Oğlum Torreira ile birlikte kurayı takip ediyoruz” şeklinde bir paylaşım yaptığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı

İsrail ateşle oynuyor! Başkente önce topçu ateşi, ardından baskın
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Evde maymun beslemek yasak. Nerde hayvan severler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala yola çıktılar
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var
Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar
İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

4 takımla Avrupa'dayız! İşte UEFA ülke puanında son durum