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Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı Haber Videosunu İzle
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
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Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından istifasını yönetime sunan Fatih Tekke'ye Trabzonspor taraftarları destek verdi. Takım otobüsünde başı öne eğik şekilde oturan Tekke'ye seslenen bordo-mavililer, “Eğme başını, eğme! Bozma moralini, bozma. Allah senden razı olsun!” dedi.

  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek elendi ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
  • Fatih Tekke, ağır yenilginin ardından istifasını yönetime sundu ancak bu karar kabul edilmedi.
  • Trabzonspor taraftarları, üzgün haldeki Fatih Tekke'ye otobüsün dışından moral vermek için destek seslendi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Fatih Tekke'nin yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı. Karşılaşmanın ardından istifasını yönetime sunan ancak kararı kabul edilmeyen Tekke, takım otobüsünde başı öne eğik şekilde otururken görüntülendi.

TARAFTARLAR TEKKE'YE SESLENDİ

Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarları, deneyimli teknik adama moral vermek için otobüsün dışından seslendi. Bordo-mavili taraftarlar, “Eğme başını, eğme! Bozma moralini, bozma. Allah senden razı olsun!” ifadelerini kullanarak Tekke'ye destek verdi.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmuş, rövanşta ise sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Ağır yenilginin ardından Fatih Tekke'nin istifasını yönetime sunduğu ancak bordo-mavili yönetimin bu kararı kabul etmediği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Konserverans liginden devam hocam. Ağlama. Kapasite bu yapacak bir şey yok.

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Haber YorumlarıYakup ENGİN:

Bir Beşiktaşlı olarak bu kırmızı kartla oyundan atılan sorumsuza yazar 11-11 böyle olmazdı Trabzon turlardi diye düşünüyorum

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