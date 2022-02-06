Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Ece Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım - Haberler Magazin
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Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Ece Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım

Diğer - Magazin
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Ünlü sunucu Ece Erken, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra zor günler geçiriyor. Vahim olaydan sonra toparlanmaya çalışan Erken, eşi için okuttuğu mevlitte hocanın nasihati üzerine "Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor" dedi.

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolay hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okutuldu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları mevlite gelerek Ece Erken'i yalnız bırakmadı. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, mevlidin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarının koluna girerek geldi.

Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım

"ÜZÜLMESİN DİYE ARTIK AĞLAMAYACAĞIM"

Yürümekte güçlük çeken Erken, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan gözyaşları içinde camiye girdi. Mevlit bittikten sonra açıklama yapan ünlü sunucu, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım

Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım

Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım

Diğer - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Magazin, Haber

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