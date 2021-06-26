Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması da olay kadar skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un eşini danışmanıyla aldatması ve o ana ilişkin görüntü deprem etkisi yarattı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Matt Hancock, "Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.