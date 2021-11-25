Esenyurt'ta taksimetreye itiraz eden yolcuya meydan dayağı kamerada

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta taksimetreye itiraz edip arabanın kontak anahtarını alan yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsünün arkadaşlarını çağırmasıyla olay büyüyerek meydan dayağına döndü. Dayak yiyen yolcu, 'Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin' diyerek anahtarı vermeyince sokak ortasında sopalarla darp edildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah 04.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksimetreye itiraz eden yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Yolcu, arabanın kontak anahtarını alarak taksiciyle kavga etmeye başladı. Taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi. Kontak anahtarını vermek istemeyen yolcu, bir grup taksici tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle olay son bulurken yolcu, 'Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin' diyerek yine kontak anahtarını vermemekte direndi. Bir süre sonra yolcunun anahtarı vermesiyle olay son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL