Eş cinayeti sanığından 'Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın' talebi

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı (34) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Necati Gürcan'ın (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Gürcan, duruşmada hasta olduğunu öne sürerek, "Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum. Tedavi görmek istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan'ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Necati Gürcan'ın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.