Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı
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Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı

Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandıERZURUM'da, koronavirüsü yenen hastadan alınan immün plazma, durumu ağır olan 70 yaşındaki kadın hastaya uygulandı.

24.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:08
Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı

Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı

ERZURUM'da, koronavirüsü yenen hastadan alınan immün plazma, durumu ağır olan 70 yaşındaki kadın hastaya uygulandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Kızılay tarafından izole edilen plazmanın durumu ağır olan hastaya uygulandığını, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Koronavirüs tedavisinde umut olan immün plazma yöntemi için, Atatürk Üniversitesi ile Kızılay ortak bir çalışma yaptı. Daha önce koronavirüs hastalığını yenerek iyileşen ve taburcu edilen hasta, plazma bağışını kabul etti. Bunun üzerine Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Kızılay ile temasa geçti. Türk Kızılay, hastaya gereken testleri yaptıktan sonra kan alımını gerçekleştirerek antikorları izole edilmiş plazmayı hastaneye ulaştırdı. Hastanede görevli doktorlar plazmayı durumu ağır olan 70 yaşındaki bir kadın hastaya uyguladı.

'SÜREKLİ TAKİP EDİYORUZ'

İmmün plazma tedavisiyle ilgili bilgi veren Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, "Hastanemizde Covid-19 pozitif teşhisiyle tedaviye alınan ve ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen bir hastamızla iletişime geçerek, kendisinden plazma tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunmasını talep ettik. Kızılay ile yaptığımız görüşmeler neticesinde donöre ulaşan Kızılay ekipleri, gerekli testlerin ardından kan alımını gerçekleştirerek antikorları izole edilmiş plazmayı bize ulaştırdılar. Biz de vakit kaybetmeden uygun plazmayı durumu ağır seyreden bir hastamıza transfer ettik. Hastamızın durumunu sürekli takip ediyoruz" diye konuştu

Geçmiş yıllarda birçok salgında kullanılan immün plazma yönteminin koronavirüs için de umut olduğunu belirten Gündoğdu, hastalığı yenip sağlığına kavuşan ve bağışıklık kazanan kişilerin Kızılay'a plazma bağışında bulunmalarını istedi.

'ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDEDECEĞİZ'

Tıp literatüründe plazma tedavisi hakkında çok fazla veri olmadığını belirten ve koronavirüs salgını ile tekrar üzerinde çalışmaların başlatıldığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Uygulanan plazma tedavisinin şu an sonuçlarının da tam olarak yorumlanamamasının sebebi de budur. Ancak hastanemizde uyguladığımız tedavi yöntemlerinin ardından pozitiften negatife dönen hastamızdan aldığımız kan örneklerini, Kızılay ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde pozitif olan bir hastamıza uyguladık. Süreci yakından takip ediyoruz. Eğer olumlu bir sonuç elde edersek hızlı tedavide önemli bir aşama kaydedeceğiz" dedi.

Yapılan işlemin basit bir kan verme işleminden farklı olmadığını söyleyen Rektör Çomaklı, salgını atlatmış ve sağlığına kavuşmuş kişilerden tedaviye destek vermelerini ve başka bir can işin plazma bağışında bulunmalarını istedi.

Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı

Kaynak: DHA

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