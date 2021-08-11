Son dakika haberleri | Altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Erzurum'un İspir ilçesinde, altı gün önce tüneli basan selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde, altı gün önce tüneli basan selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde altı gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

Kaybolan Aksöyek'i bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 7/24 esasına göre arama çalışması yapıyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının büyük bir bölümü tahliye edildi.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrol ederek dışarı döküyor.

Gece boyunca yapılan çalışmalarda, tünelde yaklaşık 20 metrelik alandaki balçık ve su temizlendi.

Yapımı sürdüğü için delme işlemi henüz tamamlanmayan tünelin, işçinin kaybolduğu giriş kısmından balçık ve su temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, toplam uzunluğu 1000 metre olan tünelin diğer kısmında da çalışma yapıyor.

Tünelin çıkış kısmından delinmeyen ortadaki 75 metrelik bölüme sondaj vuran ekipler, buraya uzatacakları borularla Aksöyek'in bulunduğu tahmin edilen giriş bölümündeki alanda biriken suyu tahliye etmeye çalışacak.

Özellikle tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekiplere destek amaçlı çevre illerdeki maden arama sahalarından da 10 ton hafriyat taşıyabilen iş makinesi bölgeye gelerek çalışmalara başladı.

Yöre halkı da ekiplere destek veriyor

Aksöyek'i arama çalışmalarında görev alan ekiplere yöre halkı da destek veriyor.

Selin meydana geldiği mahallede ikamet eden 75 yaşındaki Fikriye Ceylan, evinde yaptığı yemekleri ve diğer ikramları fırsat buldukça alanda çalışanlara kendi elleriyle ikram ediyor.

Ekiplerin arama çalışmalarını da takip eden Ceylan, AA muhabirine, kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i ramazanda evinde misafir ettiğini aktardı.

Tünelde arama çalışmalarına katılanların her birinin kendi evladı gibi olduğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay ve diğer devlet kuruluşları burada çalışanlara elbette yardım ediyor. Ama onlar devlet kuruluşu ben gönüllü. Elimden geldiği kadar buradaki ekiplere yardım ediyorum. Gece gündüz burada duruyorum ki yavrularım aç kalmasın. Elbette onlara yardım edeceğim. Kızımla çay, yemek ne olursa ekiplere ikram ediyorum, onları evimde misafir ediyorum, ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalışıyorum."

Arama çalışmalarına katılan ekiplere Türk Kızılay da çay ve çeşitli yiyecekler, Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri de sıcak çorba dağıttı.

Altı gündür süren çalışmalara rağmen bulunamayan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri | Altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri | Altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri | Altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri | Altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
Kastamonu'da sel önüne çıkan ne varsa aldı götürdü, bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
Kastamonu'da sel önüne çıkan ne varsa aldı götürdü, bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ümit Dündar Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Lionel Messi Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 18:37:57. #1.16#

title