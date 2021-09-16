Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da ilk kez devlet protokolü ile anıldı.

Tören Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın Ertuğrul Fırkateyni Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Hacıoğlu, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar Tekirdağ'da yerel manada düzenlenen bu etkinlik Sayın Valimizin talimatıyla ilk defa devlet protokolü halinde anılmaya başlandı. Ertuğrul Fırkateyni süvarisi Yarbay Ali Bey'in Tekirdağ'da doğması ve 15 yaşına kadar burada yaşamış olması geriye değerli 3 çocuk bırakması önemli. Bunlardan birisi eski bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel'dir. Yarbay Ali Bey'in geride bıraktıkları önemlidir. Yarbay Ali Bey Ertuğrul Fırkateyni ile giderken lohusa eşini göz yaşları içerisinde bırakarak yola çıkmıştı ve geri dönemedi.

Mustafa Kemal Atatürk de 1928 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasından 38 yıl sonra Harf İnkılabı için Tekirdağ'a Ertuğrul isimli bir yatla geliyor. Bu manada bu bir vefadır, bu bir minnet duygusudur. Valimizin bizi cesaretlendirmesi ve talimat vermesi önemli. Bundan sonraki anma etkinliklerinin daha etkili hatta Japon yetkililerinin de katılacağı programlar olacağı düşüncesindeyim."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Demirhan da Ertuğrul Fırkateyni'nin yola çıkışı ve batış sürecinde yaşananlarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Hakan Mehmet Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Hacıoğlu, Vali Yıldırım ve protokol üyelerine Ertuğrul Fırkateyni fotoğraf sergisini gezdirdi.

Programın ardından katılımcılara lokma ikram edildi.