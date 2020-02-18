Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
Yeşilçam'da birçok başarılı yapıma imza atan Ertem Eğilmez filmleri ile sinema tarihine damga vurdu. Eşsiz cep kitapları ile bir ilke imza attı. Duygusal güldürü türündeki projeleri Türkiye'de geniş izleyici kitlesi edindi. Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez filmleri neler?
Ertem Eğilme neden öldü? Usta yapımcı, sanat hayatı boyunca 44 film yönetti, 97 filmin yapımcılığını üstlendi ve 5 filmin senaristliğini yaptı. Eğilmez Tef adında mizah dergisini çıkardı. Arzu Film şirketi ile sinemaya adım attı. Ertem Eğilmez hayatı, biyografisi...
ERTEM EĞİLMEZ KİMDİR?
Eğilmez, 18 Şubat 1929 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Türk yapımcı ve sinema yönetmeni kimliği ile günümüza dahi ışık tutuyor. Yapımlarında kullandığı sıradışı güldürü yeteneği ile hafızalarda yer etti.
İLK LANGIRT MAKİNELERİNİ GETİRTTİ
Ünlü yapımcı, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra dükkân açıp bakkallık yaptı. Askerlik görevinin ardından 1954'te Refik Erduran ile birlikte Çağlayan Yayınevi'ni kurdu. Aynı yıl yine Erduran ve Haldun Sel'le birlikte, birçok karikatüristin yetiştiği Tef adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı. Çıkardığı cep kitapları ile tabiri caizse devrim yaptı. Kemal Tahir'e, Mayk Hammer takma adıyla polisiye romanları yazdırdı. Cep kitapları işi kötüye gidince Türkiye'nin ilk langırt makinelerini getirtti.
EN İYİ TARİHSEL FİLM ÖDÜLÜNÜ ALDI
1961 yılında Efe ve 1964 yılında Arzu Film şirketini kurarak sinemacılığa başlayan Eğilmez, 1961'de Yaman Gazeteci filmiyle yapımcılığa, 1964'te de Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi ile yönetmenliğe adım attı. Bir Millet Uyanıyor'la 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi tarihsel film ödülünü kazandı.
1960'lı yıllardaki popüler aşk filmlerinin ardından, 1970'li yıllarda sevgi, dostluk ve güncel olayları güldürü öğesiyle birleştirerek duygusal güldürülere yöneldi. İlerleyen süreçte "Arzu Film Güldürüleri" diye adlandırılacak toplumsal eleştiriye de yer veren yapımları ortaya koyacak. Özellikle 1973'te çektiği Canım Kardeşim, her yönüyle izleyenleri etkilemeyi başarmıştı.
HABABAM SINIFINI SİNEMAYA UYARLADI
Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanını 1975'te beyaz perdeye başarılı bir şekilde aktardı. Hababam Sınıfı'nın başarısı üzerine Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde ve son olarak da Hababam Sınıfı Güle Güle adlı dört devam filmi çekti.
1980-81 sezonunda Kanlı Nigar adlı müzikli oyunu sahneye getiren Eğilmez, 1984'te Namuslu filmiyle geri döndü. 1980 yılında yaptığı Banker Bilo ile Türkiye'nin temel sorunlarını kendi mizahi bakış açısıyla ele aldı. Sonrasında Aşık Oldum (1986) ile gişede büyük bir başarı elde eden Arabesk (1988) yapımları izledi. Usta isim Kalbimin Efendisi filmi ile 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü, 1972 yılında da Sev Kardeşim filmi ile de Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 2. Film Ödülüni aldı.
Ertem Eğilmez, 21 Eylül 1989'da İstanbul'da hayatını kaybetti.
Sinema sanatçısı, 1970'li yıllarda Müjde Ar ile uzun birliktelik yaşadı. Eğilmez'in nikahlı eşinden Canan, Alev, Ferdi, Ferit adında 4 çocuğu vardır.
FİLMLERİ
Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi (1964)
Senede Bir Gün (1965)
Sürtük (1965)
Helal Adanalı Celal (1965)
Kart Horoz (1965)
Seni Bekleyeceğim (1966)
Seni Sevmiyorum (1966)
Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966)
Bir Millet Uyanıyor (1966)
Ömre Bedel Kız (1967)
Yaşlı Gözler (1967)
Ölünceye Kadar (1967)
Sürtüğün Kızı (1967)
İngiliz Kemal (1968)
Sevemez Kimse Seni (1968)
Nilgün (1968)
Boş Çerçeve (1969)
Kalbimin Efendisi (1970)
Küçük Hanımefendi (1970)
Sürtük (1970)
Senede Bir Gün (1971)
Beyoğlu Güzeli (1971)
Son Hıçkırık (1971)
Sev Kardeşim (1972)
Tatlı Dillim (1972)
Oh Olsun (1973)
Yalancı Yarim (1973)
Canım Kardeşim (1973)
Salak Milyoner
Köyden İndim Şehire (1974)
Mavi Boncuk (1974)
Hababam Sınıfı (1975)
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)
Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)
Süt Kardeşler (1976)
Gülen Gözler (1977)
Hababam Sınıfı Tatilde (1977)
Şaban Oğlu Şaban (1977)
Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979)
Banker Bilo (1980)
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)
Namuslu (1984)
Aşık Oldum (1985)
Arabesk (1988)
Arabesk - 1988
Milyarder - 1986
Şekerpare - 1983
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Banker Bilo - 1980
Erkek Güzeli Sefil Bilo - 1979
N'Olacak Şimdi - 1979
İsyan - 1979
Neşeli Günler - 1978
Kibar Feyzo - 1978
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978
Sultan - 1978
Nehir - 1977
Cennetin Çocukları - 1977
Gülen Gözler - 1977
Çöpçüler Kralı - 1977
Şabanoğlu Şaban - 1977
Hababam Sınıfı Tatilde - 1977
Aile Şerefi - 1976
Tosun Paşa - 1976
Öyle Olsun - 1976
Süt Kardeşler - 1976
Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976
Bizim Aile/ Merhaba - 1975
Ah Nerede - 1975
Hababam Sınıfı - 1975
Delisin - 1975
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975
Hasret - 1974
Mavi Boncuk - 1974
Boşver Arkadaş - 1974
Kanlı Deniz - 1974
Salak Milyoner - 1974
Köyden İndim Şehire - 1974
Salako - 1974
Tarkan: Güçlü Kahraman - 1973
Canım Kardeşim - 1973
Yalancı Yarim - 1973
Oh Olsun - 1973
Babaların Günahı - 1973
Tarkan: Altın Madalyon - 1972
Sev Kardeşim - 1972
Tatlı Dillim - 1972
Feryat - 1972
Karaoğlan Geliyor - 1972
Senede Bir Gün - 1971
Hayat Sevince Güzel - 1971
Emine - 1971
Tarkan: Viking Kanı - 1971
Son Hıçkırık - 1971
Beyoğlu Güzeli - 1971
Tarkan: Gümüş Eyer - 1970
Seven Ne Yapmaz - 1970
Kalbimin Efendisi - 1970
Sürtük - 1970
Yavrum - 1970
Dikkat Kan Aranıyor - 1970
Hazreti Ali - 1969
Mezarımı Taştan Oyun - 1969
Fakir Kızı Leyla - 1969
Ayşecik'le Ömercik - 1969
Çakırcalı Mehmet Efe - 1969
Tarkan - 1969
Maskeli Beşlerin Dönüşü - 1968
Sevemez Kimse Seni - 1968
İngiliz Kemal - 1968
Gönüllü Kahramanlar - 1968
Yayla Kartalı - 1968
Maskeli Beşler - 1968
Sürtüğün Kızı - 1967
Büyük Kin - 1967
Silahları Ellerinde Öldüler - 1967
Yaşlı Gözler - 1967
Ömre Bedel Kız - 1967
Kara Davut - 1967
Elveda - 1967
Seni Bekleyeceğim - 1966
Bir Millet Uyanıyor - 1966
Seni Sevmiyorum - 1966
Allahaısmarladık Yavrum/ Yarın Ağlayacağım - 1966
Ölmeyen Aşk - 1966
Ben Bir Sokak Kadınıyım - 1966
Denizciler Geliyor - 1966
Allaha Ismarladık - 1966
Bilen Kazanıyor - 1965
Sürtük - 1965
Helal Adanalı Celal - 1965
Taçsız Kral - 1965
Senede Bir Gün - 1965
Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi - 1964
Kırk Küçük Anne - 1964
Gözleri Ömre Bedel - 1964
İki Gemi Yanyana - 1963
Gençlik Hülyaları - 1962
Battı Balık - 1962
Beş Kardeştiler - 1962
Yaman Gazeteci - 1961