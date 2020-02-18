: Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı

18.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:22

Ertem Eğilme neden öldü? Usta yapımcı, sanat hayatı boyunca 44 film yönetti, 97 filmin yapımcılığını üstlendi ve 5 filmin senaristliğini yaptı. Eğilmez Tef adında mizah dergisini çıkardı. Arzu Film şirketi ile sinemaya adım attı. Ertem Eğilmez hayatı, biyografisi...

ERTEM EĞİLMEZ KİMDİR?

Eğilmez, 18 Şubat 1929 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Türk yapımcı ve sinema yönetmeni kimliği ile günümüza dahi ışık tutuyor. Yapımlarında kullandığı sıradışı güldürü yeteneği ile hafızalarda yer etti.

İLK LANGIRT MAKİNELERİNİ GETİRTTİ

Ünlü yapımcı, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra dükkân açıp bakkallık yaptı. Askerlik görevinin ardından 1954'te Refik Erduran ile birlikte Çağlayan Yayınevi'ni kurdu. Aynı yıl yine Erduran ve Haldun Sel'le birlikte, birçok karikatüristin yetiştiği Tef adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı. Çıkardığı cep kitapları ile tabiri caizse devrim yaptı. Kemal Tahir'e, Mayk Hammer takma adıyla polisiye romanları yazdırdı. Cep kitapları işi kötüye gidince Türkiye'nin ilk langırt makinelerini getirtti.

EN İYİ TARİHSEL FİLM ÖDÜLÜNÜ ALDI

1961 yılında Efe ve 1964 yılında Arzu Film şirketini kurarak sinemacılığa başlayan Eğilmez, 1961'de Yaman Gazeteci filmiyle yapımcılığa, 1964'te de Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi ile yönetmenliğe adım attı. Bir Millet Uyanıyor'la 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi tarihsel film ödülünü kazandı.

1960'lı yıllardaki popüler aşk filmlerinin ardından, 1970'li yıllarda sevgi, dostluk ve güncel olayları güldürü öğesiyle birleştirerek duygusal güldürülere yöneldi. İlerleyen süreçte "Arzu Film Güldürüleri" diye adlandırılacak toplumsal eleştiriye de yer veren yapımları ortaya koyacak. Özellikle 1973'te çektiği Canım Kardeşim, her yönüyle izleyenleri etkilemeyi başarmıştı.

HABABAM SINIFINI SİNEMAYA UYARLADI

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanını 1975'te beyaz perdeye başarılı bir şekilde aktardı. Hababam Sınıfı'nın başarısı üzerine Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde ve son olarak da Hababam Sınıfı Güle Güle adlı dört devam filmi çekti.

1980-81 sezonunda Kanlı Nigar adlı müzikli oyunu sahneye getiren Eğilmez, 1984'te Namuslu filmiyle geri döndü. 1980 yılında yaptığı Banker Bilo ile Türkiye'nin temel sorunlarını kendi mizahi bakış açısıyla ele aldı. Sonrasında Aşık Oldum (1986) ile gişede büyük bir başarı elde eden Arabesk (1988) yapımları izledi. Usta isim Kalbimin Efendisi filmi ile 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü, 1972 yılında da Sev Kardeşim filmi ile de Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 2. Film Ödülüni aldı.

Ertem Eğilmez, 21 Eylül 1989'da İstanbul'da hayatını kaybetti.

Sinema sanatçısı, 1970'li yıllarda Müjde Ar ile uzun birliktelik yaşadı. Eğilmez'in nikahlı eşinden Canan, Alev, Ferdi, Ferit adında 4 çocuğu vardır.

FİLMLERİ

Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi (1964)

Senede Bir Gün (1965)

Sürtük (1965)

Helal Adanalı Celal (1965)

Kart Horoz (1965)

Seni Bekleyeceğim (1966)

Seni Sevmiyorum (1966)

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966)

Bir Millet Uyanıyor (1966)

Ömre Bedel Kız (1967)

Yaşlı Gözler (1967)

Ölünceye Kadar (1967)

Sürtüğün Kızı (1967)

İngiliz Kemal (1968)

Sevemez Kimse Seni (1968)

Nilgün (1968)

Boş Çerçeve (1969)

Kalbimin Efendisi (1970)

Küçük Hanımefendi (1970)

Sürtük (1970)

Senede Bir Gün (1971)

Beyoğlu Güzeli (1971)

Son Hıçkırık (1971)

Sev Kardeşim (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Oh Olsun (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Canım Kardeşim (1973)

Salak Milyoner

Köyden İndim Şehire (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Hababam Sınıfı (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Gülen Gözler (1977)

Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979)

Banker Bilo (1980)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

Namuslu (1984)

Aşık Oldum (1985)

Arabesk (1988)

Arabesk - 1988

Milyarder - 1986

Şekerpare - 1983

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Banker Bilo - 1980

Erkek Güzeli Sefil Bilo - 1979

N'Olacak Şimdi - 1979

İsyan - 1979

Neşeli Günler - 1978

Kibar Feyzo - 1978

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

Sultan - 1978

Nehir - 1977

Cennetin Çocukları - 1977

Gülen Gözler - 1977

Çöpçüler Kralı - 1977

Şabanoğlu Şaban - 1977

Hababam Sınıfı Tatilde - 1977

Aile Şerefi - 1976

Tosun Paşa - 1976

Öyle Olsun - 1976

Süt Kardeşler - 1976

Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976

Bizim Aile/ Merhaba - 1975

Ah Nerede - 1975

Hababam Sınıfı - 1975

Delisin - 1975

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975

Hasret - 1974

Mavi Boncuk - 1974

Boşver Arkadaş - 1974

Kanlı Deniz - 1974

Salak Milyoner - 1974

Köyden İndim Şehire - 1974

Salako - 1974

Tarkan: Güçlü Kahraman - 1973

Canım Kardeşim - 1973

Yalancı Yarim - 1973

Oh Olsun - 1973

Babaların Günahı - 1973

Tarkan: Altın Madalyon - 1972

Sev Kardeşim - 1972

Tatlı Dillim - 1972

Feryat - 1972

Karaoğlan Geliyor - 1972

Senede Bir Gün - 1971

Hayat Sevince Güzel - 1971

Emine - 1971

Tarkan: Viking Kanı - 1971

Son Hıçkırık - 1971

Beyoğlu Güzeli - 1971

Tarkan: Gümüş Eyer - 1970

Seven Ne Yapmaz - 1970

Kalbimin Efendisi - 1970

Sürtük - 1970

Yavrum - 1970

Dikkat Kan Aranıyor - 1970

Hazreti Ali - 1969

Mezarımı Taştan Oyun - 1969

Fakir Kızı Leyla - 1969

Ayşecik'le Ömercik - 1969

Çakırcalı Mehmet Efe - 1969

Tarkan - 1969

Maskeli Beşlerin Dönüşü - 1968

Sevemez Kimse Seni - 1968

İngiliz Kemal - 1968

Gönüllü Kahramanlar - 1968

Yayla Kartalı - 1968

Maskeli Beşler - 1968

Sürtüğün Kızı - 1967

Büyük Kin - 1967

Silahları Ellerinde Öldüler - 1967

Yaşlı Gözler - 1967

Ömre Bedel Kız - 1967

Kara Davut - 1967

Elveda - 1967

Seni Bekleyeceğim - 1966

Bir Millet Uyanıyor - 1966

Seni Sevmiyorum - 1966

Allahaısmarladık Yavrum/ Yarın Ağlayacağım - 1966

Ölmeyen Aşk - 1966

Ben Bir Sokak Kadınıyım - 1966

Denizciler Geliyor - 1966

Allaha Ismarladık - 1966

Bilen Kazanıyor - 1965

Sürtük - 1965

Helal Adanalı Celal - 1965

Taçsız Kral - 1965

Senede Bir Gün - 1965

Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi - 1964

Kırk Küçük Anne - 1964

Gözleri Ömre Bedel - 1964

İki Gemi Yanyana - 1963

Gençlik Hülyaları - 1962

Battı Balık - 1962

Beş Kardeştiler - 1962

Yaman Gazeteci - 1961

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