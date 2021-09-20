Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Dün, Siirt'te gerçekleştirilen Eren operasyonları kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu ve gri kategoride yer aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında turuncu ve gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

HAREKOL BÖLGESİ SÖZDE SORUMLUSU

Turuncu kategorideki teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edilmiştir. Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlenmiştir.

Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

BİRİ DE GRİ KATEGORİDE

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edilmiştir."

Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Son dakika haber | Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Haber: Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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