Ereğli, Zafer Bayramı Coşkusunu Mustafa Yıldızdoğan'la Yaşadı

Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Anıt önünde başlayan Millet Yürüyüşü ile başladı akabinde Ereğli Belediyesi'nin organizasyonda düzenlenen Mustafa Yıldızdoğan konseri ile on binlerin katılımıyla doruğa ulaştı.

Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Anıt önünde başlayan Millet Yürüyüşü ile başladı akabinde Ereğli Belediyesi'nin organizasyonda düzenlenen Mustafa Yıldızdoğan konseri ile on binlerin katılımıyla doruğa ulaştı.

Millet Yürüyüşü ve konser programına Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, İlçe Garnizon Komutanı, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Kurum Müdürleri, Muhtarlar, Oda Başkanları, STK Temsilcileri ve on binlerce Ereğlili katıldı.

"ANADOLU EBEDİYEN TÜRK'E YAR OLACAK, VATAN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Konserde açılış konuşmasını yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kıymetli protokol üyelerimiz ve değerli hemşerilerimizle birlikte olmanın onurunu, şerefini yaşıyoruz. Anadolu'da Türklüğün sürülmeye, esir edilmeye çalışıldığı bir dönemde 26 Ağustos Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra başlayan zaferlerimiz nihayetinde Aziz Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos Zaferi ile işgalden, esaretten kurtulduğu bir süreci ve bayramı kutluyoruz. Ağustos Ayı zaferler ayıdır. Türk Milleti'nin tarihinde nice zaferler var ki ebediyete akıp giden bu süreçte ebediyen varlığımızın daim olması bakımından çok önemli. Türk'e yar olmayan Anadolu olmasın, Anadolu var olacak Türk Anadolu'da ebedi olarak var olmaya devam edecek. Yeter ki biz, hepimiz bir ve beraber olalım. Haine, illete, düşmana fırsat vermeyelim. Kucaklaşalım, el ele tutuşalım. Bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, gazilerimizin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ereğli Belediyesi olarak şehadet şerbetini içen vatan evlatlarına, aziz kahramanlarımıza, minnetle yad ettiğimiz aziz Atatürk'e, onun silah arkadaşlarının ruhuna yakışır bir geleceği inşa etme çaba ve gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan tarihe sahip çıkarken bir taraftan da Anadolu'da Türk Milleti'nin ebedi varlığının Ereğli'de inşa edilmesi için çalışıyoruz. Şom ağızlara, dedikodulara, fitne ve fesatlara rağmen biz, bir ve beraberiz. Asfalt, masfalt çatlak yapamaz, hiç kimse kafasını yormasın, herkes gönlünü ferah tutsun. Allah'ın izniyle milli şuur yarınlarda da hep ayakta olacak. Türk Milleti Anadolu'da birliğini, dirliğini ebediyen muhafaza edecek. ve Anadolu ebediyen Türk'e yar olacak, vatan olmaya devam edecek. Hepinizin bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle duygularını ifade etti.

Daha sonra kürsüye gelen Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı: "Türk'ün en büyük zaferlerinden birisi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla buradayız. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın vatan kıldığı bu topraklar, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zaferi ile Anadolu Türk'e kıyamete kadar vatan olmaya devam edecek. 30 Ağustos sonrası 9 Eylül'de düşman İzmir'den denize döküldü, Misak-i Milli sınırlarımız içerisinde bir ve bütün olarak koskocaman bir ülke, geleceğe umutla bakan bir ülke olduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Biz, bir ve beraber olduğumuz sürece bu vatan asla işgal yüzü görmeyecek. Cumhuriyetimizi kuran bu ülkeyi kıyamete kadar bize ülke olarak bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, şimdiye kadar ki tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Ereğli'mize ve milletimize kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Mustafa Yıldızdoğan konserinin hemen öncesinde kürsüye gelen MHP Konya Milletvekili Esin Kara: "Bugün çok önemli ve mübarek bir günde sizlerle olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanınız beni de heyecanlandırıyor. Ereğli, çok şanslısınız. Niçin biliyor musunuz? Zannetmiyorum ki 30 Ağustos Zafer Bayramımız Ereğli'de olduğu gibi coşkuyla her ilçede kutlanıyor olsun. Ereğli bugün ecdadına yakışır bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Diğer bir şansınız ise size hizmette yarışan, Ereğli'deki her bir vatandaşı kucaklamak için gecesini gündüzüne katan, beni gecem Ereğli gündüzüm Ereğli, aklım Ereğli diyen bir Belediye Başkanı'na sahipsiniz, o yüzden çok şanslısınız. Biz onun türküleriyle büyüdük, lisedeyken, üniversite dönemimizdeyken ortalığı yıkardık. ve Türkiyem'i en az iki, üç kere söyletirdik. Diğer bir şansınız da bizlere söküp atılmıyor bende mi kusur, doğarken kök salmış öze saçların diyerek sevgilinin saçının teline kurban olmayı öğreten, bize baş koymuşum Türkiyem'in yoluna, ırmağına, akışına ölürüm deyip taşına, toprağına kurban olmayı öğreten Konya'mızın değeri, abimiz, sanatkarımız, yirminci yüzyılın Karacaoğlan'ı Mustafa Yıldızdoğan'la buluşuyorsunuz. Yüce Allah büyük Türk Milleti'ni, Türk Devleti'ni, büyük Türk Ordusu'nu kıyamete kadar muzaffer kılsın, bayramımız kutlu olsun, Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Programın devamında sahne alan Mustafa Yıldızdoğan, on binlerce Ereğlili önünde seslendirdiği eserlerle Ereğlilileri coşturarak muhteşem bir konser programına ve unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine imza attı. Program içerisindeki Havai Fişek gösterisi de geceye renk kattı.

Kaynak: Habermetre