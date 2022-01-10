Erdoğan: Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. 15 Temmuz'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini korumak konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece bir kez daha gördük ki Türkiye'yi, 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türk ekonomisi, sanayisi ve eğitim sistemi adına çığır açan bir projeyi daha gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, "Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki Eğitim Merkezleri projesi ülkemizin temel ihtiyaçlarından birini daha gideriyor. Ülkemizde; üretimin ve istihdamın lokomotifleri haline gelen organize sanayi bölgelerimiz bu proje ile eğitim alanında sorumluluk üstleniyor" dedi.

Erdoğan, eğitim-öğretimin özellikle de kaliteli eğitimin aydınlık yarınların teminatı olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Bu ülkenin gençleri her alanda en iyisine en güzeline layıktır. Milletimizin küresel ölçekte iddia ve imkan sahibi bir konuma gelmesinin yolu eğitim-öğretimden geçiyor. Bu anlayışla ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için mesleki eğitime özel önem veriyoruz. Ancak eğitim gibi yıkmanın ve bozmanın kolay, yapmanın ve ihya etmenin zor olduğu bir meselede geçmişin hatalarını telafi etmek zaman alıyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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