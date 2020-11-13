Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı

AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı. Erdoğan vatandaşlara sıkışık duruyorsunuz diyerek, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Bizim örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Partisinin Tekirdağ İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sırasında ezan okununca mola veren Erdoğan, alandaki vatandaşların sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı. Bu esnada coşkulu grubun sosyal mesafeyi hiçe saymasından rahatsız olan Erdoğan, "Ayakta ve sıkışık duruyorsunuz, sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Bizim örnek olmamız gerekiyor " uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Fetihler, Fatihler gören, Rabbim'den lütuflar gören Tekirdağ, medeniyetimizin parlayan incisi Tekirdağ, Rumeli deyince gözleri buğulanan hasreti, sevinci, acıyı yaşayan onurlu Tekirdağ, destan yazmak ile kalmayan kendisi de destan olan Tekirdağ... Rabbim'e 1.5 yıl sonra bir kez daha Tekirdağ ile buluşmayı nasip ettiği için teşekkür ediyorum. Tekirdağ geçtiğimiz seçimde yüzde 44 ile destek verdi ama bu yeterli olmadı. Ama bir sonraki seçimde gayretimizle bunun yüzde 50'nin üzerine çıkaracağız.

"HEDEFLERİ HAYATA GEÇİRMEK DE BİZİM HEDEFİMİZDİR"

Ülkemizi 2023 vizyonu ile buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de bizim hedefimizdir. Güçlü bir 2053 vizyonunu bizden sonrakilere miras bırakacağız. Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz.

Kongreden sonra şehir hastanesini açmaya gideceğiz. İsmini de burada açıklıyorum. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız.

"TEKİRDAĞLI OLARAK BU ŞEHİR HASTANEMİZE İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU'NUN İSMİ YAKIŞIR"

İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Dedik ki bir Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. İnşallah bu hastanemizle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.

"AK PARTİ MİLLETİMİZİN UMUDU OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle, yollarıyla, okullarıyla, sanayisiyle güçlü bir altyapı inşa eden bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi önümüzdeki yıllarda milletimizin umudu olmayı sürdürecektir.

"BU OYUNLARIN HEPSİNİ BOŞA ÇIKARDIK"

Vatan topraklarına gözünü dikenlerden, milletimizi birbirine düşman etmeye kadar tüm şer senaryolar devreye sokulmuştur. Allah'ın yardımıyla bu oyunların hepsini boşa çıkardık. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiştir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BURHAN KUZU HOCAMIZI KAYBETTİK"

Kardeşlerim kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Son zamanlarda çok sevdiğimiz Burhan Kuzu Hocamızı kaybettik. Burhan Kuzu Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe kongrelerimizde görev alan ve alacak olan kardeşlerimize Rabbimden başarılar diliyorum.

"MİLLET İLE BAĞI KOPUK YÖNETİCİLER BU PARTİDE ASLA OLAMAZ"

Son 2 yılda teşkilatlarımızın yarısını yeni isim ve yeni vizyonlar ile güçlendirirken, ahde vefayı da elden bırakmadık. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, milletimiz ile bugünden samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Millet ile bağı kopuk yöneticiler bu partide asla olamaz. 83 milyon vatandaşımızın gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır.

"TÜRKİYE'DE İKİ TÜRLÜ SİYASET ANLAYIŞI VARDIR"

Değerli kardeşlerim, Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, yalan ve iftira ile siyaset yapan müflis anlayıştır. En büyük temsilcisi ise CHP'dir. İkincisi ise bizim temsilcisi olduğumuz, bu uğurda her şeyi ödeyen, milleti için çalışan siyaset anlayışıdır.

"TEKİRDAĞ'A 23 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Şehirlerimizin her birini eserler ve yatırımlar ile muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardık. Tekirdağ'a eski rakam ile 23 katrilyon, yeni para ile 23 milyar lira yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı, biz kazandırdık. 3 bin 100 kapasiteli yurtlar kazandırdık. 4 millet bahçesi projemiz var.

"ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 17'NCİ ŞEHİR HASTANESİNİ BUGÜN AÇACAĞIZ"

Sağlıkta toplamda bin 460 yataklı 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemize kazandırdığımız 17'nci şehir hastanesi olan Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizi bugün açacağız. Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor. 6 bin 217 toplu konut projesini hayata geçirdik. İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak projemiz etap etap sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara bölgesinin otoyol ringini tamamlıyoruz. Tekirdağlı çiftçilerimize eski rakamla 3.5 katrilyon, yeni rakamla 3.5 milyar destek verdik. Söz verdiğimiz gibi Hayrabolu'ya da doğal gaz arzını sağladık.

"EKONOMİMİZE DE SALDIRMIŞLARDIR"

Tekirdağ hak ve özgürlüklerin teminatı olan, ekonominin de kıymetini çok iyi bilen bir şehirdir. Küresel düzeydeki sarsıntılar ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye'yi vesayetle, darbe ile, kaos ile istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır.

"EKONOMİDE VE HUKUKTA YENİ BİR REFORM DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişimden geçtiği şu dönemde ülkemizi kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum.

Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara çekmektir. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel amaçlarımız arasındadır.

Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara süratle yeni yatırımlara başlamaya çağırıyorum.