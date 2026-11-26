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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek.
MAÇ SAAT 20.45'TE
Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş : Doğan Alemdar, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Ndidi, Orkun, İlhan Fakılı, Cerny, Oh.
Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic.
BİRÇOK İSİM YEDEK KULÜBESİNDE
Beşiktaş'ta Nübel başta olmak üzere Murillo, Rıdvan, Trossard, Olaitan ve Vlahovic mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.