Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştiriler Çavuşoğlu'nu kızdırdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmelere katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"MECLİS BİZİ DAVET ETSİN, GELELİM"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına milletvekillerinin aynı soruları sormasından dolayı eleştirerek başladı. Çavuşoğlu, Meclis'te grubu bulunan partilerden davet gelmediğini ifade ederek, "Genel başkanlarınız bizi davet etsin, gelelim, bilgi verelim. Meclis bizi davet etsin, gelelim. Bizim gocunacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"FİTNE YAPMAYA ÇALIŞMAYIN"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her konuda AK Parti ve Cumhur İttifakı suçlu, Türkiye Cumhuriyeti haksız, Cumhurbaşkanlığı suçlu. Bir kompleksiniz mi var? Amerika'nın doğru yazdığından emin misin ki beni sorguluyorsun? Hepsinde biz mi haksızız. Onların raporlarından yola çıkarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı içinde fitne yapmaya çalışmayın. Seversiniz sevmezsiniz, halk karar verdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Herkes dış politika konuşur, doğal, neden Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığını ayrı görmeye çalışıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz Cumhurbaşkanlığının bizi hiçe saydığını? Amerika ile kurmaya çalıştığımız çalışma grubu için çalışmalara başladık."

"NOTLARI DAHİ BİZ HAZIRLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığına önem verdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Notları dahi biz hazırlıyoruz. Bir lider hazırladığınız konuşmayı konuşmak zorunda değil ama yüzde 90 konuşuyor, niye? Bize güveniyor. Cumhurbaşkanı'mız istişareye çok önem veriyor. Onlara da bilgi veriyoruz. Alay etmeye gerek yok. Kurumlarla birlikte çalışıyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı toplantılarına niye siz katılmıyorsunuz?' 500 yıllık diplomasi tarihimiz var. Baş başa görüşme, görüşme formatında var. Ben de görüşüyorum bir dışişleri bakanıyla. Onların notlarını da biz hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız, döner dönmez orada ne olduğunu söylediği gibi MGK'da tek tek anlattı. Kim söylüyor tutanaklarda olmadığını? Biden ile görüşmelerde neler konuştuklarını, neleri takip etmemiz gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"AMERİKALI, BİR TÜRK TERCÜMANA GÜVENİYOR DA BİZ NİYE KENDİ ÇOCUĞUMUZA GÜVENMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı'nın danışmanına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercüman kızımız çok güzel de tercüme yapıyor. Bu kim? Bizim Cumhurbaşkanlığı'nda 'başdanışman' olarak çalışan bir kız. Biden'ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Bir Türk! Amerikalı, bir Türk tercümana güveniyor da biz niye kendi çocuğumuza güvenmiyoruz? O kızımıza burada yüklenmenizi anlayamadım" diye konuştu.

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